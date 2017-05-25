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Джек Воробей и русалки представили "Пиратов Карибского моря" в Минске
26.05.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Зрителям официальной белорусской премьеры подготовили настоящее шоу: здесь были люди на ходулях, актеры в гриме а-ля "Пираты Карибского моря", конкурсы и розыгрыши. Все для того, чтобы можно было погрузиться в атмосферу фильма.
Уже после премьеры "Пиратов Карибского моря" поклонники саги делились отзывами и первыми впечатлениями: возвращением любимой киносерии все остались довольны, о чем свидетельствуют и раскупленные билеты в кинотеатры.
"Пираты Карибского моря" — серия приключенческих фильмов. Первая лента франшизы вышла в 2003 году и сразу собрала вокруг себя огромное количество фанатов. Сегодня история о пирате Джеке Воробье в исполнении популярного актера Джонни Деппа — одна из самых кассовых серий в кинематографе: четыре картины заработали более 3,7 миллиарда долларов по всему миру.
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