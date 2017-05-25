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Чтобы получить 5-й транш МВФ Киеву придется провести две новые реформы

26.05.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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Чтобы получить 5-й транш МВФ Киеву придется провести две новые реформы

Озвучены итоги работы миссии МВФ на Украине – фонд должен принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам.

Миссия МВФ работала на Украине с 16 мая. Ранее вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что киевские власти будут обсуждать с ней пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

«В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отобразил это понимание и в целом отвечал цели реформы. Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого просмотра (программы сотрудничества – ред.)», — говорится в документе со ссылкой на главу миссии МВФ на Украине Рона ван Родена.

Отмечается, что специалисты фонда с другими международными партнерами будут тесно сотрудничать с представителями власти все последующие недели, чтобы поддержать продвижение в реализации реформ.

По данным миссии, экономика Украины продолжает восстанавливаться, ее ростом составляет более 2%. В частности, реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года. В миссии отметили, что валовые международные резервы растут, достигнув уровня в 17,6 миллиарда долларов, а ожидаемая инфляция может составить менее 10% на конец года.

В миссии МВФ отметили, что на фоне позитивных краткосрочных ожиданий решительное проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста, так нужного Украине на среднесрочную перспективу.

 
 
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Озвучены итоги работы миссии МВФ на Украине – фонд должен принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам.

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