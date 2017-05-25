Руководителей некоторых предприятий АПК уличили во взяточничестве

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУБЭП МВД Беларуси выявило коррупционную схему в сфере агропромышленного комплекса, связанную с осуществлением поставок ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий. Об этом БЕЛТА сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

Оперативники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома в ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности выявили преступную схему деятельности должностных лиц одного из крупнейший коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси, связанную с осуществлением поставок своей продукции для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий.

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