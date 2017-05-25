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Календарь Рамадан-2017 для Беларуси: время воздержания и разговения

26.05.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В этом году предположительно, пост начнется 27 мая. Точная дата начала священного месяца станет известна по итогам наблюдения за Луною в канун поста. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза.

Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение месяца Рамадан правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (Фаджр, который происходит на рассвете) до наступления вечернего намаза (Магриб, который происходит с заходом солнца).

Календарь Рамадан-2017 для Беларуси: время воздержания и разговения
© Sputnik/
Мусульманский мир готовится к началу священного поста Рамадан

Пост также называется "Рамадан", как и название месяца. В тюркских языках более распространено название Ураза.

В календаре Sputnik указано, когда начинается (начало воздержания) и заканчивается (время разговения) пост в областных центрах Беларуси и городе Ивье.

В соответствии с положениями ислама в священный месяц мусульманам запрещается употребление пищи и питья в дневное время. Кроме этого постящиеся должны воздерживаться от интимной близости. От бремени поста освобождаются душевнобольные, дети, больные, пожилые люди, путешественники, беременные и кормящие женщины.

Рамадан длится 29 или 30 дней — в зависимости от фаз Луны. В связи с этим пост может завершиться 24 или 25 июня.

Sputnik благодарит за помощь в создании календаря имама-хатыба соборной мечети Минска, имама Зарифа Зудина.

 
Теги: Минск
 
 
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Точное время начала поста и время разговения для городов Беларуси в священный месяц Рамадан – в интерактивном календаре Sputnik.

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