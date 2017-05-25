Экономические и инвестиционные возможности Азербайджана презентованы в Австралии

Презентация экономических и инвестиционных возможностей Азербайджана состоялась в австралийском городе Перт. Об этом сообщает Trend .

На встрече присутствовали более 60 представителей различных австралийских компаний, занимающихся бизнесом в сфере сельского хозяйства, производства молочной продукции, животноводства, представители нефтегазовых, транспортных, туристических компаний.

Почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева рассказала о проектах, реализуемых в республике, а также об инвестиционной привлекательности страны. В частности, была предоставлена информация о реализации проектов разработки энергетических ресурсов и проекте "Южный газовый коридор", транспортных проектах, в числе которых открытие железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Было отмечено, что в числе основных приоритетов страны - развитие ненефтяного сектора экономики, сельского хозяйства, производства экспортоориентированной продукции.-0-