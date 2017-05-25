Минские губернаторы новейшего времени: от Тишкевича до Шапиро

МИНСК, 26 мая – Sputnik. В Минской области, которую обычно характеризуют как тихую и спокойную, за годы независимой Беларуси сменилось шесть губернаторов.

На этом посту успели поработать и аграрии-партийцы, и хозяйственники, контролер КГК и даже дипломированный переводчик с испанского, ставший впоследствии дипломатом.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент освободил Шапиро от руководства регионом в пользу хоккея

Альфонс Тишкевич

Есть легенда, что заведующий сельхозотделом ЦК КПБ Альфонс Ильич Тишкевич оказался в кресле руководителя Минской области из-за конфликта губернатора Сергея Линга с первым секретарем ЦК КП(б)Б Николаем Слюньковым. Слюньков поставил перед областью заоблачные показатели по надоям, а Линг заявил, что сможет обеспечить их, только вырезав половину поголовья.

Историй о каких-либо конфликтах или интригах Тишкевича на посту губернатора в 1986-1994 годах не сохранилось. Пока в Верховном Совете 12-го созыва бушевали страсти, пока избирали нового президента, он работал. Но когда впервые избранная исполнительная власть начала устанавливать новый порядок, Тишкевич мирно уступил место Петру Пётуху.

После отставки с поста губернатора на политической арене Тишкевич появился лишь в 1997 году – тогда он стал сенатором Совета Республики.

Петр Пётух

Пётух, до того как стать губернатором, успел поруководить Борисовом в должности председателя горисполкома и поработать главой концерна "Белместпром". Поговаривали, что на пост губернатора его предложили силовики, но отстоять Пётуха они спустя пару лет не смогли.

В должности губернатора Минской области Пётух отработал четыре года. Позже, спустя некоторое время, был принят на должность генерального директора ОАО "Белтрансгаз", где проработал до 2004 года

Николай Домашкевич

Главный белорусский контролер середины 1990-х Николай Домашкевич стал губернатором Минской области в 1998 году и проработал в этой должности до 2007-го. Уроженец Гомельской области руководящий опыт приобретал в исполкоме Сенненского райсовета и местном райкоме КП(б)Б.

Выпускник высшей партийной школы и инженер-механик по образованию установил рекорд по продолжительности нахождения на посту губернатора области: он "пересидел" Тишкевича – руководил областью около девяти лет.

Домашкевич удержался на посту даже после президентского выговора 2003 года – губернатор Минщины получил нагоняй "за неисполнение поручений главы государства об обеспечении полной и своевременной выплаты заработной платы работникам агропромышленного комплекса". В 2004-м году во время селекторного совещания Домашкевич дал президенту отпор: в ответ на замечание Лукашенко о незаказанных комбайнах, он довольно смело для белорусского чиновника ответил: "Я здесь не виноват и чужую вину брать не буду. Я честный человек и нечего меня на всю страну полоскать". Но и тогда Домашкевич остался в Миноблисполкоме.

После отставки он несколько лет (2007-2009) работал управляющим делами президента, затем до 2014 года – главным инспектором по Витебской области.

Леонид Крупец

Крупец пришел на должность губернатора, имея за плечами реноме ученого-агрария и опытного управленца. К этому времени он уже успел поработать первым заместителем председателя Минского облисполкома и главным инспектором по Витебской области.

На посту губернатора Крупец отработал три года – с 2007-го по 2010-й. В настоящее время он, выпускник Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы и обладатель специальности "переводчик с испанского языка", работает Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Бразилии.

Борис Батура

Три года, с 2010-го по 2013-й, Минской областью руководил Батура, который на пост губернатора пришел с должности председателя Совета Республики Национального собрания. До этого Батура работал министром жилищного хозяйства и руководил Могилевской областью.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Общественный деятель, председатель правления Белорусского общественного объединения "Породненные города" Борис Батура

Должности губернатора он области лишился после визита Лукашенко на модернизированный "Борисовдрев": тогда президент отправил в отставку замглавы своей администрации Андрея Тура, а Батуре велел оставлять портфель министра и идти на "Борисовдрев". Однако в письменном виде это назначение оформлено не было.

Семен Шапиро

Экономист по образованию, доктор экономических наук и профессор Шапиро был переведен на должность губернатора Минской области из Гродно, где он вполне успешно руководил областью. До этого он успел побыть гендиректором успешного агрокомбината "Дзержинский" и поработать министром сельского хозяйства.

Отработав на посту губернатора столичной области четыре года – с 2013-го по 2017-й, – Шапиро был назначен на пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Назначение состоялось 20 мая, а 24-го стало известно о его отставке с поста губернатора.

От Шапиро и хоккеистов ждут побед, или хотя преодоления той критической ситуации, которая сложилась в этом виде спорта.