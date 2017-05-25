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Повторить уроки и "шуры-муры": зачем школьникам перемены
26.05.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Минчане уверены, что перемены школьникам нужны, чтобы повторить уроки, сходить в столовую и просто пообщаться с друзьями. Отнюдь не многие считают, что перемену следует сократить.
Решение Минобразования сделать большие перемены маленькими вызвало неоднозначную реакцию со стороны минчан, которые поучаствовали в опросе.
Что думают белорусы о сокращении перемен и переносе начала школьных уроков на девять утра, выяснили корреспонденты Sputnik.
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Желание министерства образования сократить перемены в школах вызвало неоднозначную реакцию со стороны родителей школьников. Смотрите на видео, что об этом думают...
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