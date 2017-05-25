Минчане уверены, что перемены школьникам нужны, чтобы повторить уроки, сходить в столовую и просто пообщаться с друзьями. Отнюдь не многие считают, что перемену следует сократить.

Решение Минобразования сделать большие перемены маленькими вызвало неоднозначную реакцию со стороны минчан, которые поучаствовали в опросе.

Что думают белорусы о сокращении перемен и переносе начала школьных уроков на девять утра, выяснили корреспонденты Sputnik.