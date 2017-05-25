В СК обсудили перспективы сотрудничества правоохранительных органов Беларуси и России





Выполнение указанной программы позволит разработать и внедрить в практическую деятельность методы установления географического происхождения предполагаемого преступника по его генотипу.

Как сообщает международно-правовой отдел Следственного комитета, в центральном аппарате СК сегодня состоялась рабочая встреча Председателя комитета Ивана Носкевича с заместителем Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Алексеем Кубриным.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об уровне и перспективах взаимодействия правоохранительных органов, в особенности следственных органов двух государств.

Иван Носкевич проинформировал заместителя Государственного секретаря Союзного государства об итогах состоявшегося 27 апреля текущего года в Санкт-Петербурге совместного заседания коллегий Следственных комитетов Армения, Беларуси и России.

Алексей Кубрин в свою очередь поделился информацией о перспективных направлениях взаимодействия государственных органов Беларуси и России в рамках реализации программ Союзного государства.

На встрече также обсуждались отдельные вопросы реализации проекта научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства («ДНК-идентификация»), в работе над которым принимал участие и СК РБ.

Выполнение указанной программы позволит разработать и внедрить в практическую деятельность методы установления географического происхождения предполагаемого преступника по его генотипу, а также позволит устанавливать наличие у него конкретных заболеваний и отдельные черты внешности (цвет волос, глаз и др.). Проект программы одобрен постановлением Совета Министров от 20 апреля 2017 г. № 294 и распоряжением Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. № 767-р.