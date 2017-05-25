ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ты супер!": Даша Чернова записала видеообращение перед финалом

26.05.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Белорусы, привет! Смотрите финал проекта "Ты супер!" в субботу на сайте Sputnik Беларусь", — сказала Даша.

"Ты супер!": Даша Чернова записала видеообращение перед финалом
© Sputnik.
Sputnik Fashion: участники шоу "Ты супер!" устроили показ мод

Она также поблагодарила всех, кто за нее переживает.

Финал шоу "Ты супер!" состоится в Кремлевском дворце. Видеозапись прямой трансляции можно будет увидеть в субботу 27 мая в 20:00 на сайте Sputnik Беларусь.

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik, в котором участвуют представители 12 стран. С помощью проекта дети со сложной судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская участница шоу НТВ и Sputnik "Ты супер!" записала видеообращение перед финалом музыкального конкурса. Смотрите на видео обращение конкурсантки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минские губернаторы новейшего времени: от Тишкевича до Шапиро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика