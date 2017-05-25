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"Ты супер!": Даша Чернова записала видеообращение перед финалом
26.05.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
"Белорусы, привет! Смотрите финал проекта "Ты супер!" в субботу на сайте Sputnik Беларусь", — сказала Даша.
Она также поблагодарила всех, кто за нее переживает.
Финал шоу "Ты супер!" состоится в Кремлевском дворце. Видеозапись прямой трансляции можно будет увидеть в субботу 27 мая в 20:00 на сайте Sputnik Беларусь.
"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik, в котором участвуют представители 12 стран. С помощью проекта дети со сложной судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.
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Белорусская участница шоу НТВ и Sputnik "Ты супер!" записала видеообращение перед финалом музыкального конкурса. Смотрите на видео обращение конкурсантки.
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