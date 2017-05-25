"Белорусы, привет! Смотрите финал проекта "Ты супер!" в субботу на сайте Sputnik Беларусь", — сказала Даша.

Она также поблагодарила всех, кто за нее переживает.

Финал шоу "Ты супер!" состоится в Кремлевском дворце. Видеозапись прямой трансляции можно будет увидеть в субботу 27 мая в 20:00 на сайте Sputnik Беларусь.

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik, в котором участвуют представители 12 стран. С помощью проекта дети со сложной судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.