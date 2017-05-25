Гидромет предупредил о сильных грозах вечером в пятницу 26 мая

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Грозы ожидаются по юго-востоку Беларуси вечером в пятницу 26 мая, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Pixabay Синоптики обещают на выходных теплую и спокойную погоду

По информации синоптиков, уже на выходных погода наладится: будет тепло и сухо, кратковременные дожди пройдут лишь местами.

"В пятницу по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, которые сохранятся до 23 часов", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.