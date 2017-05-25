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Гидромет предупредил о сильных грозах вечером в пятницу 26 мая

26.05.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая – Sputnik. Грозы ожидаются по юго-востоку Беларуси вечером в пятницу 26 мая, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет предупредил о сильных грозах вечером в пятницу 26 мая
© Pixabay
Синоптики обещают на выходных теплую и спокойную погоду

По информации синоптиков, уже на выходных погода наладится: будет тепло  и сухо, кратковременные дожди пройдут лишь местами.

"В пятницу по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, которые сохранятся до 23 часов", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

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