Итоги недели: страсти по хоккею, новая роль Шапиро и школьная реформа

Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с руководителем информационного агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой.

Должность председателя Федерации хоккея в биографии Семена Шапиро подразумевает не тренерскую работу, а большой объем работы организационной, отметил руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура. Важно не забывать о том, что в 2021 году Беларусь и Латвия станут хозяйками Чемпионата мира по хоккею, а это решение вопроса и с визами, и с инфраструктурой, и множество других моментов, в разрешении которых должен быть полезен опыт Семена Шапиро на его предыдущих должностях, уточнил руководитель агентства.



© Sputnik / Виктор Толочко Шапиро и хоккей: поднимет ли губернатор главный в Беларуси вид спорта

"Еще неизвестно, какая должность будет сложнее. Если мы говорили о том, что должность губернатора Минской области это почетно ответственно, и это фактически первый человек после президента в области, то здесь надо совершить практически невозможное для того, чтобы наша сборная показала те результаты, которых от нее ожидает президент", — отметил Качура.

Еще одной актуальной темой, которую на уходящей неделе комментировал глава государства, стала реформа школьного образования . В частности, речь шла о переносе начала занятий в школах на 9 утра, сокращении времени перемен между уроками, издании новых учебников и обновлении учебных программ к началу нового учебного года.

"Я не учитель и не врач, но все мы в прошлом ученики, и я считаю, что мне, например, вставать на учебу было бы легче к 9-ти утра, а не к 8-ми. Но все же складывается ощущение, что качество советского образования, которое было в наши годы, все-таки выше, чем то, которое получают дети сейчас", — отметил руководитель агентства.

Собеседники в студии не обошли вниманием и заявления вице-премьера Беларуси Владимира Семашко о новых интеграционных проектах и едином рынке газа России и Беларуси .

"Я уверен, что бы ни происходило, все белорусские чиновники, которые отвечают за проблему с энергоносителями, будут стоять на своем до последнего. Белорусы не просят каких-то специальных цен на газ. Белорусы просят, чтобы эти цены были такими же, как и у российских производителей, только после этого мы сможем по-честному конкурировать на этом едином рынке", — уточнил Качура.

Далее собеседники обратились к наиболее громким заголовкам информационных лент и отметили сразу несколько событий, которые вызвали бурное обсуждение интернет-читателей и пользователей социальных сетей:

— В Германии строят самый длинный в мире пивопровод, протяженность которого составит около семи километров. Необычная магистраль понадобилась для доставки пенного напитка на крупнейший в Европе фестиваль Heavy Metal в немецком Вакене.

— Бренд Vertu представил телефон за 350 тысяч долларов. Гаджет инкрустирован змеей из рубинов и изумрудов. Интересная подробность в том, что сборка телефонов происходила в Англии вручную, однако заказать новинку можно только в Китае.

— Основатель Facebook Марк Цукерберг через 12 лет после своего отчисления наконец-то получил диплом и ученую степень в Гарвардском университете. "Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу свою степень", — написал Цукерберг на личной странице в своей собственной соцсети.

— Премьер-министр Черногории Душко Маркович не обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что тот оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе. Более того, премьер Черногории считает, что для президента США естественно быть в первом ряду.

— В Украину прибыла первая в этом году партия антрацитового угля из ЮАР, о чем заявил на минувшей неделе министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик. По словам министра, на борту судна из ЮАР, пришедшего в порт Украины, находится 70 тысяч тонн угля.

— Европа и США призывают Киев провести гей-парад, в котором могут принять участие около 5-ти тысяч человек. В минувшем году гей-парад в Киеве под названием "Марш равенства" не обошелся без инцидентов, в частности, двое участников были избиты.

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