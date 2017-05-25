Вратарь сборной по пляжному футболу и лучший игрок прошлогоднего чемпионата Беларуси Валерий Макаревич рассказал SPORT.TUT.BY о надеждах на Европейские игры в Минске и трудностях БАТЭ после невыхода в еврокубки, просмотре у Виктора Гончаренко и о том, почему во время гимна он читает про себя стихотворение «Погоня».





«Гончаренко сообщил, что Федорович продлевает футбольную молодость. Следовательно, меня в БАТЭ не ждали»

Сборная по пляжному футболу нынче располагается на 28-м месте в мировом рейтинге и на 9-м — в европейском. Ниже белорусских пляжников находятся представители Франции, Англии, Германии и некоторых других ведущих футбольных держав. Для сравнения, футбольную сборную Беларуси ФИФА называет 78-й по силе командой мира. Так неужели пляжники сильнее тех, с кем имеет дело Игорь Криушенко?

— Не стоит обольщаться по поводу наших позиций в пляжном футболе, — говорит Валерий Макаревич. — Ведь если бы вид спорта имел статус олимпийского, то ради золота, думаю, немцы собрали бы мощную команду. А так и у них, и у нас в пляжном футболе заняты исключительно энтузиасты. То есть не самые сильные футболисты. Лучшие борются за место под солнцем и впоследствии становятся миллионерами.

Впервые Макаревич сыграл в пляжный футбол на Минском море в 2008 году. Видов на него у вратаря не было еще три сезона. Все это время он сражался за мечту пробиться в высшую лигу чемпионата страны по футболу.

Дважды в карьере Валерий был наиболее близок к цели. Первый раз — когда восстановился после перелома ноги, полученного в 17 лет, и попался на глаза Виктору Гончаренко. В БАТЭ в 2007 году ждали решения от голкипера и капитана команды Александра Федоровича — завершит он карьеру или нет.

— Виктор Михайлович позвал на просмотр после моей игры на университетских соревнованиях, — поясняет Валерий. — Неделю провел в БАТЭ и принимал участие в тренировочном процессе. Затем повредил колено и уехал домой. Договорились созвониться. В итоге Гончаренко сообщил, что Федорович продлевает футбольную молодость. Следовательно, меня в клубе не ждали.

В том же 2007 году Макаревич помог могилевскому «Савиту» добиться повышения в классе — перехода из первой лиги в высшую, однако после тренировочного сбора накануне нового сезона оказался не нужен команде.

— Снова получил травму, надеялся, что мне предоставят шанс вылечиться и побороться за место в воротах. А тренер команды Александр Седнев решил перестраховаться и пригласил другого вратаря. В преддверии первого тура на встрече с болельщиками он сказал, что не рассчитывает на меня. Болезненно воспринял новость. Собрал вещи и уехал в Лиду, где находилась семья.





В составах команд «Лида» и «Сморгонь» воспитанник лидской ДЮСШ по футболу и выпускник РГУОР (Республиканского государственного училища олимпийского резерва. — Прим. ред.) еще несколько лет предпринимал попытки заинтересовать своей игрой клубы элитного дивизиона, а в 2012 году поставил подпись в контракте с пляжным БАТЭ.

— Пляжный футбол до уровня большого не дотягивает, поэтому как в нем можно реабилитироваться за прежние неудачи? — рассуждает 33-летний спортсмен. — Нет, я пришел в новый для себя вид спорта за эмоциями, которые подарили участие в матчах Лиги чемпионов и Евролиги и присущий этим турнирам антураж. Зрители с удовольствием приходят на игры, радуются жизни. Не встречал такой позитивной атмосферы в первой лиге, да и в высшей с организацией досуга болельщиков тоже есть проблемы.

«БАТЭ после невыхода в групповой этап еврокубков не до пляжного футбола»

Нескольких сборов с пляжным БАТЭ хватило Макаревичу для того, чтобы получить вызов в национальную команду по пляжному футболу. Легким путь показался потому, что обе команды тренировал Александр Богайчук. С тех пор и в клубе, и в сборной Валерий один из лидеров.

— Передача низом в пляжном футболе — это плохой пас, так как мяч меняет траекторию из-за столкновения с песком, — рассказывает о специфике вратарь. — А удар низом — коварная штука. На своем первом международном турнире с непривычки наклонился принимать мяч, а он передо мной возьми и подпрыгни на кочке! Угадил прямо в глаз. Так понял, что в пляжном футболе нужно до последнего оставаться на ногах.

Большой палец правой ноги Макаревича сильно повернут вправо — производственная травма.

— В обуви ты не ощущаешь силу ударов по мячу, — говорит он. — Когда же подставляешь босую ногу под уходящий мяч и он попадает в кончик пальца, то это больно. Чаще всего в пляжном футболе случаются вывихи большого пальца ноги, ломаются мизинцы при столкновениях. В 2012 году, когда состоялся мой переход в БАТЭ, по очереди «вылетали» пальцы ноги. Сейчас на ушибы уже не обращаю внимания. Такие повреждения — норма.

Футболисту-пляжнику также нужно быть готовым к тому, что летом на турнирах в субтропиках песок под лучами палящего солнца доставит дискомфорт.

— Он обжигает ступни! Полевые игроки спасаются тем, что активно перебирают ноги, а я, как вратарь, закапываю ноги поглубже. Конечно, организаторы соревнований заботятся о футболистах и поливают в перерывах покрытие. Но оно же высыхает за миг!











Пляжный футбольный клуб БАТЭ появился в 2011 году. С тех пор он собрал даже больше трофеев, чем футбольная команда БАТЭ, — 15 против 13. А первую осечку «пляжники» из Борисова допустили нынешней весной, уступив Суперкубок «М-Сити» из Мозыря.

Валерий Макаревич связывает неудачу с настроем игроков БАТЭ перед началом сезона.

— Вообще-то пляжная команда находилась под угрозой не начать чемпионат, — объясняет он. — Ситуация остается неразрешенной, и пока мы играем без зарплат. С пониманием относимся к тому, что после невыхода основной команды в групповой этап еврокубков клубу не до пляжного футбола. Согласились подождать, но даже если придется доигрывать сезон бесплатно, думаю, многие игроки пойдут на это.

Каждый из пляжников в БАТЭ работает где-то еще. Макаревич до недавнего времени трудился детским тренером в футбольной школе Николая Мурашко. Затем по рекомендации нападающего клуба «Крумкачы» Вячеслава Глеба ему было предложено готовить вратарей «воронов» к чемпионату страны по футболу 2017 года. Валерий принял предложение и участвовал в двух сборах команды. Когда же прежний тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский договорился с клубом о продолжении сотрудничества, Макаревич остался не у дел.

— Понимаю, что престижнее иметь тренера вратарей с опытом в чемпионатах Германии, Румынии и за сборную, — полагает Валерий. В итоге он подписал контракт игрока со «Сморгонью». Его возвращение в перволиговский футбол тренировкам и поединкам за пляжный БАТЭ не мешает.

«Если стану последним, кто в моей семье уверенно владеет родным языком, то приму это за предательство»

29 мая БАТЭ проведет первый матч группового раунда турнира Euro Winners Cup, аналога футбольной Лиги чемпионов. Это соревнование скоротечное и проводится в одном месте. На этот раз игры пройдут в португальском Назаре.

— Нашелся спонсор, который покроет полностью или частично расходы на поездку, так что нашему участию в турнире ничто не угрожает, — заверяет Макаревич.

Лучшим достижением БАТЭ в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал, где в 2013 году лишь в серии пенальти борисовчане уступили турецкому «Бешикташу». А на уровне сборных главный успех белорусов — 5-е место в Евролиге в 2016 году. По-другому Евролигу называют первенством континента.

— Но каждый из членов сборной грезит о чемпионате мира, — признается вратарь. — Трижды были близки к этому. В прошлом году, например, сохраняли шансы до последнего матча с португальцами — лучшей командой в мире, которую могли оставить без топ-турнира. Вели в счете, как вдруг в наши ворота поставили неправильный пенальти. Португалец вел мяч вдоль бровки, исполнил «черпачок» в середину площадки, где, как посчитал арбитр из Литвы, наш игрок с нарушением атаковал соперника. Как результат — пенальти в наши ворота и гол. Счет стал 4:4, а нас ничья не устраивала, поэтому побежали вперед и пропустили в контратаке еще один мяч. После игры литовец звонил кому-то из наших ребят и извинялся за ошибочное решение. Но что с тех извинений? Первенство мира, которое в этом году прошло на Багамах, мы опять смотрели по телевизору.





Макаревич уверен, что белорусские пляжники чаще выходили бы победителями в подобных ситуациях, будь у них, игроков, «больше национального единства и чувств к собственной культуре и истории».

— В прошлом году в Италии в гостинице персонал предложил нам меню на белорусском языке, — вспоминает Валерий. — Таким образом организаторы соревнований хотели выразить уважение. Было досадно, когда некоторые ребята не смогли понять, что такое «ялавічына» (говядина. — Прим. ред.), и попросили заменить меню на русскоязычный вариант. Переубеждать кого-то не собираюсь. Желание поддержать свое, все белорусское, должно идти изнутри.

Очень люблю свою страну — ее язык и культуру. Рос в среде, где все общались на родном языке. Я и сейчас дома говорю только по-белорусски. Таким способом учу языку детей. Еще нашел для дочери белорусскоязычного воспитателя. Больших трудов стоит отыскать книги на «мове», но и это делаю. Проект Kinakong.by предоставляет возможность сводить ребенка в кино, где дубляж на белорусском. Знаете, если вдруг я стану последним, кто в моей семье уверенно владеет родным языком, то приму это за предательство по отношению к маме и бабушке.

К гимну Беларуси у Макаревича тоже есть претензия.

— Мое мнение: он недостаточно патриотичный. Как перед спортивным событием петь о том, что мы мирные люди? Чтобы хоть как-то себя завести перед игрой, во время исполнения гимна читаю про себя стихотворение Максима Богдановича «Погоня»: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую / За краіну радзімую жах, / Успомню Вострую Браму сьвятую / I ваякаў па грозных канях». Вы посмотрите, как поляки на надрыве поют свой гимн, украинцы, итальянцы. Мурашки по коже бегут! А мы — мирные люди, будто заранее согласны на ничью… Думаю, что стихотворение Натальи Арсеньевой «Молитва за Беларусь» и «Погоня» Богдановича лучше сгодились бы на роль гимна, нежели официально принятый текст.

Возвращаясь к состоянию дел в белорусском пляжном футболе, Макаревич надеется, что проведение в Минске Европейских игр выведет вид спорта на профессиональный уровень.

— Пока в Минске нет ни одной площадки, где можно было бы провести матч, — говорит он. — Смотрите, на СОК «Олимпийский» песок лежит вперемешку с мелким камнем, а можно встретить и осколки кирпича! Здесь БАТЭ проводит тренировки, но не более того. Игр чемпионата страны Минск не видит. Строительство же крытого манежа для пляжников именно в столице позволило бы тренироваться круглогодично и проводить качественную селекцию в интересах сборной. Ее ждет смена поколений, а в Минске как раз должны найтись люди на замену теперешним лидерам.

Отметим, что пока именно СОК «Олимпийский» заявлен как место проведения соревновнований по пляжному футболу и пляжному волейболу на Европейских играх 2019 года.





Мы попросили Валерия Макаревича оценить медальные шансы белорусских пляжников на домашнем старте. Сначала он указал на то, что на первых Европейских играх в Баку команды по пляжному футболу приехали в сильнейших составах.

— А мы, в свою очередь, в отдельных матчах обыгрывали и португальцев, и итальянцев, и россяин — причем не один раз, — напоминает вратарь. — Так что при условии полной самоотдачи будем способны бороться за победу. Приму ли я участие в Евроиграх-2019? Для этого держу себя в форме. Если здоровье позволит и тренерский штаб по-прежнему будет рассчитывать на меня, то с удовольствием сыграю.

Редакция TUT.BY выражает благодарность СОК «Олимпийский» за помощь в подготовке материала.