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"Во время гимна читаю стихотворение Богдановича". Как вратарь из Лиды преуспел в пляжном футболе
Вратарь сборной по пляжному футболу и лучший игрок прошлогоднего чемпионата Беларуси Валерий Макаревич рассказал SPORT.TUT.BY о надеждах на Европейские игры в Минске и трудностях БАТЭ после невыхода в еврокубки, просмотре у Виктора Гончаренко и о том, почему во время гимна он читает про себя стихотворение «Погоня».
«Гончаренко сообщил, что Федорович продлевает футбольную молодость. Следовательно, меня в БАТЭ не ждали»
Сборная по пляжному футболу нынче располагается на 28-м месте в мировом рейтинге и на 9-м — в европейском. Ниже белорусских пляжников находятся представители Франции, Англии, Германии и некоторых других ведущих футбольных держав. Для сравнения, футбольную сборную Беларуси ФИФА называет 78-й по силе командой мира. Так неужели пляжники сильнее
— Не стоит обольщаться по поводу наших позиций в пляжном футболе, — говорит Валерий Макаревич. — Ведь если бы вид спорта имел статус олимпийского, то ради золота, думаю, немцы собрали бы мощную команду. А так и у них, и у нас в пляжном футболе заняты исключительно энтузиасты. То есть не самые сильные футболисты. Лучшие борются за место под солнцем и впоследствии становятся миллионерами.
Впервые Макаревич сыграл в пляжный футбол на Минском море в 2008 году. Видов на него у вратаря не было еще три сезона. Все это время он сражался за мечту пробиться в высшую лигу чемпионата страны по футболу.
Дважды в карьере Валерий был наиболее близок к цели. Первый раз — когда восстановился после перелома ноги, полученного в 17 лет, и попался на глаза Виктору Гончаренко. В БАТЭ в 2007 году ждали решения от голкипера и капитана команды Александра Федоровича — завершит он карьеру или нет.
— Виктор Михайлович позвал на просмотр после моей игры на университетских соревнованиях, — поясняет Валерий. — Неделю провел в БАТЭ и принимал участие в тренировочном процессе. Затем повредил колено и уехал домой. Договорились созвониться. В итоге Гончаренко сообщил, что Федорович продлевает футбольную молодость. Следовательно, меня в клубе не ждали.
В том же 2007 году Макаревич помог могилевскому «Савиту» добиться повышения в классе — перехода из первой лиги в высшую, однако после тренировочного сбора накануне нового сезона оказался не нужен команде.
— Снова получил травму, надеялся, что мне предоставят шанс вылечиться и побороться за место в воротах. А тренер команды Александр Седнев решил перестраховаться и пригласил другого вратаря. В преддверии первого тура на встрече с болельщиками он сказал, что не рассчитывает на меня. Болезненно воспринял новость. Собрал вещи и уехал в Лиду, где находилась семья.
В составах команд «Лида» и «Сморгонь» воспитанник лидской ДЮСШ по футболу и выпускник РГУОР (Республиканского государственного училища олимпийского резерва. — Прим. ред.) еще несколько лет предпринимал попытки заинтересовать своей игрой клубы элитного дивизиона, а в 2012 году поставил подпись в контракте с пляжным БАТЭ.
— Пляжный футбол до уровня большого не дотягивает, поэтому как в нем можно реабилитироваться за прежние неудачи? — рассуждает 33-летний спортсмен. — Нет, я пришел в новый для себя вид спорта за эмоциями, которые подарили участие в матчах Лиги чемпионов и Евролиги и присущий этим турнирам антураж. Зрители с удовольствием приходят на игры, радуются жизни. Не встречал такой позитивной атмосферы в первой лиге, да и в высшей с организацией досуга болельщиков тоже есть проблемы.
«БАТЭ после невыхода в групповой этап еврокубков не до пляжного футбола»
Нескольких сборов с пляжным БАТЭ хватило Макаревичу для того, чтобы получить вызов в национальную команду по пляжному футболу. Легким путь показался потому, что обе команды тренировал Александр Богайчук. С тех пор и в клубе, и в сборной Валерий один из лидеров.
— Передача низом в пляжном футболе — это плохой пас, так как мяч меняет траекторию из-за столкновения с песком, — рассказывает о специфике вратарь. — А удар низом — коварная штука. На своем первом международном турнире с непривычки наклонился принимать мяч, а он передо мной возьми и подпрыгни на кочке! Угадил прямо в глаз. Так понял, что в пляжном футболе нужно до последнего оставаться на ногах.
Большой палец правой ноги Макаревича сильно повернут вправо — производственная травма.
— В обуви ты не ощущаешь силу ударов по мячу, — говорит он. — Когда же подставляешь босую ногу под уходящий мяч и он попадает в кончик пальца, то это больно. Чаще всего в пляжном футболе случаются вывихи большого пальца ноги, ломаются мизинцы при столкновениях. В 2012 году, когда состоялся мой переход в БАТЭ, по очереди «вылетали» пальцы ноги. Сейчас на ушибы уже не обращаю внимания. Такие повреждения — норма.
Футболисту-пляжнику также нужно быть готовым к тому, что летом на турнирах в субтропиках песок под лучами палящего солнца доставит дискомфорт.
— Он обжигает ступни! Полевые игроки спасаются тем, что активно перебирают ноги, а я, как вратарь, закапываю ноги поглубже. Конечно, организаторы соревнований заботятся о футболистах и поливают в перерывах покрытие. Но оно же высыхает за миг!
Пляжный футбольный клуб БАТЭ появился в 2011 году. С тех пор он собрал даже больше трофеев, чем футбольная команда БАТЭ, — 15 против 13. А первую осечку «пляжники» из Борисова допустили нынешней весной, уступив Суперкубок «М-Сити» из Мозыря.
Валерий Макаревич связывает неудачу с настроем игроков БАТЭ перед началом сезона.
— Вообще-то пляжная команда находилась под угрозой не начать чемпионат, — объясняет он. — Ситуация остается неразрешенной, и пока мы играем без зарплат. С пониманием относимся к тому, что после невыхода основной команды в групповой этап еврокубков клубу не до пляжного футбола. Согласились подождать, но даже если придется доигрывать сезон бесплатно, думаю, многие игроки пойдут на это.
Каждый из пляжников в БАТЭ работает где-то еще. Макаревич до недавнего времени трудился детским тренером в футбольной школе Николая Мурашко. Затем по рекомендации нападающего клуба «Крумкачы» Вячеслава Глеба ему было предложено готовить вратарей «воронов» к чемпионату страны по футболу 2017 года. Валерий принял предложение и участвовал в двух сборах команды. Когда же прежний тренер вратарей «Крумкачоў» Василий Хомутовский договорился с клубом о продолжении сотрудничества, Макаревич остался не у дел.
— Понимаю, что престижнее иметь тренера вратарей с опытом в чемпионатах Германии, Румынии и за сборную, — полагает Валерий. В итоге он подписал контракт игрока со «Сморгонью». Его возвращение в перволиговский футбол тренировкам и поединкам за пляжный БАТЭ не мешает.
«Если стану последним, кто в моей семье уверенно владеет родным языком, то приму это за предательство»
29 мая БАТЭ проведет первый матч группового раунда турнира Euro Winners Cup, аналога футбольной Лиги чемпионов. Это соревнование скоротечное и проводится в одном месте. На этот раз игры пройдут в португальском Назаре.
— Нашелся спонсор, который покроет полностью или частично расходы на поездку, так что нашему участию в турнире ничто не угрожает, — заверяет Макаревич.
Лучшим достижением БАТЭ в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал, где в 2013 году лишь в серии пенальти борисовчане уступили турецкому «Бешикташу». А на уровне сборных главный успех белорусов — 5-е место в Евролиге в 2016 году. По-другому Евролигу называют первенством континента.
— Но каждый из членов сборной грезит о чемпионате мира, — признается вратарь. — Трижды были близки к этому. В прошлом году, например, сохраняли шансы до последнего матча с португальцами — лучшей командой в мире, которую могли оставить без топ-турнира. Вели в счете, как вдруг в наши ворота поставили неправильный пенальти. Португалец вел мяч вдоль бровки, исполнил «черпачок» в середину площадки, где, как посчитал арбитр из Литвы, наш игрок с нарушением атаковал соперника. Как результат — пенальти в наши ворота и гол. Счет стал 4:4, а нас ничья не устраивала, поэтому побежали вперед и пропустили в контратаке еще один мяч. После игры литовец звонил кому-то из наших ребят и извинялся за ошибочное решение. Но что с тех извинений? Первенство мира, которое в этом году прошло на Багамах, мы опять смотрели по телевизору.
Макаревич уверен, что белорусские пляжники чаще выходили бы победителями в подобных ситуациях, будь у них, игроков, «больше национального единства и чувств к собственной культуре и истории».
— В прошлом году в Италии в гостинице персонал предложил нам меню на белорусском языке, — вспоминает Валерий. — Таким образом организаторы соревнований хотели выразить уважение. Было досадно, когда некоторые ребята не смогли понять, что такое «ялавічына» (говядина. — Прим. ред.), и попросили заменить меню на русскоязычный вариант. Переубеждать кого-то не собираюсь. Желание поддержать свое, все белорусское, должно идти изнутри.
Очень люблю свою страну — ее язык и культуру. Рос в среде, где все общались на родном языке. Я и сейчас дома говорю только по-белорусски. Таким способом учу языку детей. Еще нашел для дочери белорусскоязычного воспитателя. Больших трудов стоит отыскать книги на «мове», но и это делаю. Проект
К гимну Беларуси у Макаревича тоже есть претензия.
— Мое мнение: он недостаточно патриотичный. Как перед спортивным событием петь о том, что мы мирные люди? Чтобы хоть как-то себя завести перед игрой, во время исполнения гимна читаю про себя стихотворение Максима Богдановича «Погоня»: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую / За краіну радзімую жах, / Успомню Вострую Браму сьвятую / I ваякаў па грозных канях». Вы посмотрите, как поляки на надрыве поют свой гимн, украинцы, итальянцы. Мурашки по коже бегут! А мы — мирные люди, будто заранее согласны на ничью… Думаю, что стихотворение Натальи Арсеньевой «Молитва за Беларусь» и «Погоня» Богдановича лучше сгодились бы на роль гимна, нежели официально принятый текст.
Возвращаясь к состоянию дел в белорусском пляжном футболе, Макаревич надеется, что проведение в Минске Европейских игр выведет вид спорта на профессиональный уровень.
— Пока в Минске нет ни одной площадки, где можно было бы провести матч, — говорит он. — Смотрите, на СОК «Олимпийский» песок лежит вперемешку с мелким камнем, а можно встретить и осколки кирпича! Здесь БАТЭ проводит тренировки, но не более того. Игр чемпионата страны Минск не видит. Строительство же крытого манежа для пляжников именно в столице позволило бы тренироваться круглогодично и проводить качественную селекцию в интересах сборной. Ее ждет смена поколений, а в Минске как раз должны найтись люди на замену теперешним лидерам.
Отметим, что пока именно СОК «Олимпийский» заявлен как место проведения
Мы попросили Валерия Макаревича оценить медальные шансы белорусских пляжников на домашнем старте. Сначала он указал на то, что на первых Европейских играх в Баку команды по пляжному футболу приехали в сильнейших составах.
— А мы, в свою очередь, в отдельных матчах обыгрывали и португальцев, и итальянцев, и россяин — причем не один раз, — напоминает вратарь. — Так что при условии полной самоотдачи будем способны бороться за победу. Приму ли я участие в Евроиграх-2019? Для этого держу себя в форме. Если здоровье позволит и тренерский штаб по-прежнему будет рассчитывать на меня, то с удовольствием сыграю.
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Валерий Макаревич рассказал SPORT.TUT.BY о трудностях БАТЭ, просмотре у Виктора Гончаренко и о том, почему во время гимна он читает про себя стихотворение Максима...
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