Легионеры в хоккее важны, но ставку в Беларуси будут делать на своих игроков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее», передает корреспондент БЕЛТА.



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«Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить, — сказал Александр Лукашенко. — Ставку мы будем делать на своих».

Президент обратил внимание на такой факт, как размер заработной платы у иностранных хоккеистов: она составляет минимум $ 500 тыс. в год.

«Это огромные деньги. Если дать $ 500 тыс. на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги», — подчеркнул он.

Кроме того, заметил Лукашенко, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль.

«А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть „в пристежку“.Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее», — убежден Александр Лукашенко.

Касаемо хоккейного клуба «Динамо-Минск», глава государства считает, что там хватит трех легионеров.

«Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки — чисто белорусские. Вот три легионера. Думаю, это нормально», — отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что для повышения уровня белорусских хоккеистов будут поднимать престиж национального чемпионата. Участвовать в нем желают и команды из соседних стран, а это добавит соревновательности турниру и поможет белорусам стать сильнее.

Новый глава федерации хоккея Семен Шапиро на совещании у президента в четверг говорил, что легионеров в минском «Динамо» можно пока сохранить , но со временем уменьшать их количество.

— Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек. Эта позиция выверена и федерацией хоккея, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее — снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.

Напомним, что у минского «Динамо» сейчас есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом.

В целях оптимизации бюджета минское «Динамо» отказалось от услуг вратаря сборной Беларуси Кевина Лаланда.

Кроме того, еще два года действует срок контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, под руководством которого команда в минувшем сезоне показала рекордный результат в регулярном чемпионате КХЛ, но в плей-офф выбыла уже в первом раунде.