С июня в России водителям с иностранными правами работать нельзя. Как это отразится на белорусах

В России с 1 июня вступит в силу закон, запрещающий работать профессиональными водителям на территории РФ с иностранными правами. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), пишет ТАСС. Как это отразится на белорусских водителях, которые работают в России?



Фото: www.euromag.ru

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Вступить в действие эти нормы должны с 1 июня 2017 года.

Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения). 17 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год — до 1 июня 2018, однако на второе чтение документ не был вынесен.

«С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки (вступления закона в силу) нет», — заявил Лысаков.

Он пояснил, что предельный срок обмена прав для иностранных водителей уже неоднократно переносился. По словам парламентария, это происходило, например, потому что «не были готовы органы исполнительной власти, ведь, чтобы сдать на права водителям грузовиков, нужны необходимые площадки, специальный транспорт». «Мы переносили, в том числе после возвращения Крыма в Россию», — добавил Лысаков. И в этом году, указал он, «также было принято решение профильным комитетом (Госдумы) отложить на год» вступление закона в силу.

«Но по ряду объективных и субъективных причин вопрос затянулся, мы просто процедурно не успеваем принять (законопроект) во втором и третьем чтениях», — признал Лысаков.

Как это отразиться на белорусских водителях

По сведениям AUTO.TUT.BY, дальнобойщиками в России работают порядка 100 тысяч белорусов. В некоторых российских компаниях штат состоит только из белорусских водителей. При этом, у нас нет сведений, сколько человек работает на малотоннажной технике, самосвалах и общественном транспорте в соседней стране.

Ранее депутаты Госдумы предлагали не распространять запрет на граждан Союзного государства и собирались внести поправку до 1 июня 2017 года, чтобы белорусские водители в том числе имели возможность продолжать работу. Поправки находятся на рассмотрении.

В связи с тем, что срок обмена национальных водительских прав на российские продлен не будет, есть предположение, что водители-иностранцы могут лишиться работы.

Что о новом законе думают перевозчики

— Нам не сообщали, что с 1 июня мы должны уволить всех белорусов, которые работают на наших российских компаниях, поэтому мы продолжаем работать в штатном режиме, — сообщил AUTO.TUT.BY директор группы российских компаний «СДС-Транс» и акционер нескольких белорусских фирм-автоперевозчиков Владимир Гуринович.

О том, что закон будет меняться, в компаниях Гуриновича знали еще в 2014 году, поэтому заранее готовились к этому. К слову, в группе российских компаний предпринимателя работает более 2 тысяч дальнобойщиков.

— Домой мы никого не погоним — будем переучивать. Белорусские дальнобойщики хоть сейчас готовы сдавать экзамены для получения российских водительских прав, но тут появилась проблема — не хватает площадок для сдачи практического экзамена: она расписана на полгода вперед. Поэтому, даже по этой причине запрещать с 1 июня работать дальнобойщикам из других стран — нельзя.

По сведениям бизнесмена, законопроект еще будет рассматриваться депутатами. Перевозчики ожидают, что запрет работать в России с национальными правами не коснется, по крайней мере, белорусов.

Генеральный директор российской транспортной компании «Навигатор-М» Руслан Шанкин рассказал, что вместе с другими перевозчиками они обсуждали изменения в закон, которые коснутся водителей-иностранцев. Свои предложения и выводы по этому закону бизнесмены изложили президенту АСМАП Евгению Москвичеву и председателю комитета ГД по делам СНГ Леониду Калашникову.

— Предполагалось, что законопроект на год отложит запрет на работу в России водителям, имеющим иностранные водительские права. Ожидается, что второе рассмотрение этого законопроекта произойдет летом, после 1 июня, — сказал Руслан Шанкин. — Но с 1 июня закон уже вступает в силу. Возможно, после этой даты и до второго чтения законопроекта мы будем находиться вне правового поля. Мы надеемся, что на это время будет издано какое-то рекомендательное письмо, разрешающее работать иностранцам-водителям.

Глава компании отметил, что параллельно законодатели будут рассматривать вопрос, чтобы белорусские водительские удостоверения признавались действительными для работы на территории России.

— Надеюсь, что эти поправки будут приняты. Мой опыт показывает, что белорусы — хорошие водители, отношение их к работе более трепетное, даже к своей трудовой книжке относятся по-другому, не так, как мои земляки, россияне.