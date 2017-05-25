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Экспертная группа Еврокомиссии даст независимую оценку результатов стресс-тестов на БелАЭС

26.05.2017 19:30 — Разное | Ежедневник  
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Экспертная группа Еврокомиссии даст независимую оценку результатов стресс-тестов на БелАЭС

Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены в 2016 году по европейской методике, с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности) спецификациях.

Об этом  сообщил сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, отвечая на вопросы иностранных дипломатов по итогам посещения БелАЭС, передает БЕЛТА.

"Стресс-тесты у нас выполнены, и выполнены в соответствии с заданием, которое учитывает и требования европейского законодательства. Наш регулятор (Госатомнадзор. - Прим. БЕЛТА) сейчас делает национальный доклад по представленным стресс-тестам. Этот доклад будет передан в Европейскую комиссию, с которой мы провели консультации по проведению независимой оценки. Официальное письмо в адрес Еврокомиссии на проведение такой независимой оценки уже направлено", - пояснил замминистра.

Михаил Михадюк рассказал, что Еврокомиссия будет формировать экспертную группу, которая и проведет независимую оценку стресс-тестов.

Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены в 2016 году по европейской методике, с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности) спецификациях. Стресс-тесты заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. Во время стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС.

Около 25 аккредитованных в Беларуси дипломатов посетили сегодня площадку строительства БелАЭС. Среди них главы дипломатических миссий и временные поверенные. В частности, с ходом строительства БелАЭС знакомились послы России, ОАЭ, Палестины, Великобритании, Турции, ФРГ, Украины, Сербии, Румынии, Туркменистана. Также в Островец приехали дипломаты из таких стран, как Словакия, Чехия, Польша, Япония, Венгрия, США, Нидерланды.

Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции нового поколения "три плюс" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 МВт, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м

 
 
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