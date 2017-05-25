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Топ-5 событий в Витебской области в эти выходные
Афиша этих выходных порадует тех, кто хочет провести уикенд за городом: в Летцах пройдет третий «Адамаўскі фэст» в честь известного геоботаника, флориста и дендролога Владимира Адамова, а в Браславе, на втором по величине городище в Беларуси, — праздник средневековой культуры «Меч Брачыслава». В Витебске можно сходить на «рок-звонок», открытие нового детского магазина, полюбоваться на белорусские места в Праге.
«Адамаўскі фэст»
Пачнецца
Дабрацца можна цягнiком да прыпынка Лётцы (выезд з Віцебска ў 8.56), аўтобусам цi маршруткай.
Інфармацыя па тэлефоне: +375 (29) 711−70−60.
«Меч Брачислава»
Город с 950-летней историей приглашает всех на
Гости увидят быт воинов IX−XIII веков, театрализованное представление «Захват и защита древнего Браслава», показательные выступления лучников, шествие на ходулях и спектакль от уличного театра VIR. Все желающие смогут принять участие в средневековых танцах с клубом исторической реконструкции «Нагльфар», попробовать средневековую кухню. На детской площадке покажут батлейку, будут действовать площадка «живой археологии» и «Город мастеров».
В завершении праздника — концерт фолк-группы Pawa, файер-шоу и салют.
«Рок-звонок»
В честь наступления летних каникул в арт-пабе «Торвальд»
Подробности — в
«Открытие магазина «Буслiк»
Для гостей в новом магазине
Фотавыстава «Беларуская Прага»
З нагоды 500-годдзя выдання Бібліі Францішкам Скарынам у Празе мінская фотамастачка Юлія Мацкевіч у сваiх работах паказвае архітэктурную прыгажосць гэтага горада, яго шматвяковую прывабнасць для беларусаў. У Празе ёсць больш за 20 гістарычных месцаў, звязаных з падзеямі, якiя з’ядналi беларусаў і чэхаў у часы ВКЛ.
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Афиша этих выходных порадует тех, кто хочет провести уикенд за городом.
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