Топ-5 событий в Витебской области в эти выходные

Афиша этих выходных порадует тех, кто хочет провести уикенд за городом: в Летцах пройдет третий «Адамаўскі фэст» в честь известного геоботаника, флориста и дендролога Владимира Адамова, а в Браславе, на втором по величине городище в Беларуси, — праздник средневековой культуры «Меч Брачыслава». В Витебске можно сходить на «рок-звонок», открытие нового детского магазина, полюбоваться на белорусские места в Праге.

«Адамаўскі фэст»

Пачнецца фэст з экскурсіi па ваколiцах Лётцаў - збор на платформе чыгуначнай станцыi. У 11.00 на падворку Вялiкалятчанскага дзiцячага дома адкрыецца кiрмаш з народнымі спевамі, нацыянальнымі стравамі, напоямі, дэсертамі з яблыкаў, майстар-класамі па лэнд-арту. У 12.00 стартуе «Спеўны сход», а ў 14.00 — канцэрт гурта Relikt.

Дабрацца можна цягнiком да прыпынка Лётцы (выезд з Віцебска ў 8.56), аўтобусам цi маршруткай.

Інфармацыя па тэлефоне: +375 (29) 711−70−60.





27 мая, 10.00, Вялiкiя Лётцы, уваход вольны.

«Меч Брачислава»

Город с 950-летней историей приглашает всех на праздник средневековой культуры, который пройдет на городище Замковая гора, откуда открывается вид на озеро Дривяты.

Гости увидят быт воинов IX−XIII веков, театрализованное представление «Захват и защита древнего Браслава», показательные выступления лучников, шествие на ходулях и спектакль от уличного театра VIR. Все желающие смогут принять участие в средневековых танцах с клубом исторической реконструкции «Нагльфар», попробовать средневековую кухню. На детской площадке покажут батлейку, будут действовать площадка «живой археологии» и «Город мастеров».

В завершении праздника — концерт фолк-группы Pawa, файер-шоу и салют.

27 мая, 19.00, Браслав, Замковая гора, билеты: 7 рублей — для взрослых, 3 рубля — для детей.

«Рок-звонок»

В честь наступления летних каникул в арт-пабе «Торвальд» прозвенит рок-звонок с группой «еNOTы». Гостей ждут каверы на любимые хиты групп «Ленинград», «Би-2», «Слот», «Дельфин», «Звери», а также розыгрыш подарков.

Подробности — в группе . Телефон для справок: +375 (29) 710−57−36.





27 мая, с 20.00 до 22.00, арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1), вход бесплатный.

«Открытие магазина «Буслiк»

Для гостей в новом магазине приготовили развлекательную программу с конкурсами и розыгрышами подарков, выступлением фокусника и азотным шоу, аниматорами в виде Фиксиков и Черепашек Ниндзя, итальянским мороженым.

27 мая, с 12.00 до 14.00, ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 11б), вход свободный.

Фотавыстава «Беларуская Прага»

З нагоды 500-годдзя выдання Бібліі Францішкам Скарынам у Празе мінская фотамастачка Юлія Мацкевіч у сваiх работах паказвае архітэктурную прыгажосць гэтага горада, яго шматвяковую прывабнасць для беларусаў. У Празе ёсць больш за 20 гістарычных месцаў, звязаных з падзеямі, якiя з’ядналi беларусаў і чэхаў у часы ВКЛ.





Выстава будзе працаваць у «Арт-прасторы «Талстога, 7» да 18 чэрвеня штодня, акрамя панядзелка і аўторка, з 11.00 да 19.00. Квіткі: 1−2 рублі.