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Шапиро: В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда
В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда. Об этом в эфире телеканала «
— Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это очень важное и нужное дело — чтобы каждый ледовый дворец был с командами, — сказал Семен Шапиро.
По словам председателя федерации хоккея, ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей.
— Думаю, весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы — ребята, дети должны тренироваться, — отметил он.
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По словам председателя федерации хоккея, ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей.
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