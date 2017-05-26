Шапиро: В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда

В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда. Об этом в эфире телеканала « Беларусь 1 » заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро, сообщает БЕЛТА.

— Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это очень важное и нужное дело — чтобы каждый ледовый дворец был с командами, — сказал Семен Шапиро.

По словам председателя федерации хоккея, ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей.

— Думаю, весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы — ребята, дети должны тренироваться, — отметил он.