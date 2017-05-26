Эксперимент: как французов отучали переходить дорогу на красный

Инициаторами выступили французские власти, обеспокоенные количеством ДТП на пешеходных переходах и решившие достучаться до умов нарушителей.

Пересекавшие дорогу на красный пешеходы слышали громкий визг автомобильных покрышек. При этом нарушители, застывавшие от страха прямо на дороге в неестественных позах, озирались по сторонам в поисках машины, а в итоге видели свои перекошенные лица на рекламном стенде.

Подпись под иллюстрацией гласила: "Не рискуйте жизнью!"