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Эксперимент: как французов отучали переходить дорогу на красный
26.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Инициаторами выступили французские власти, обеспокоенные количеством ДТП на пешеходных переходах и решившие достучаться до умов нарушителей.
Пересекавшие дорогу на красный пешеходы слышали громкий визг автомобильных покрышек. При этом нарушители, застывавшие от страха прямо на дороге в неестественных позах, озирались по сторонам в поисках машины, а в итоге видели свои перекошенные лица на рекламном стенде.
Подпись под иллюстрацией гласила: "Не рискуйте жизнью!"
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Поучительный эксперимент провели во Франции – переходивших дорогу на запрещающий сигнал отучали от нарушения ПДД. Смотрите на видео, что испытали на себе...
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