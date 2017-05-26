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Красота Ирины Шейк унизила Собчак

26.05.2017 22:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, как испытала унижение красотой супермодели Ирины Шейк, сообщает Sputnik.

В эти дни Собчак находится во Франции, где накануне она посетила благотворительный гала-ужин amfAR в рамках Каннского кинофестиваля. На закрытом мероприятии телеведущая пообщалась со знаменитостями, среди которых была и Ирина Шейк, ставшая недавно матерью. К слову, и сама Собчак — молодая мама.

"#УнижениеКрасотой Фото с супермоделью — обязательная номинация #Amfar Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так,как я не выглядела даже в 18", — написала Собчак в своем Instagram.

Телезвезда заметила, что ей "обидно" проиграть так называемую битву мамочек. "Но жизнь в принципе несправедлива", — добавила Собчак.

Однако подписчики решили подбодрить своего кумира и в комментариях к посту похвалили чувство юмора Собчак, а также подчеркнули, что она выглядит очень эффектно.

К слову, российская звезда выбрала для гала-вечера платье-бюстье Rasario с баской, а Шейк остановилась на сияющем наряде Prada.

Собчак родила сына в ноябре прошлого года, Шейк стала мамой в марте 2017-го. 

 
Теги: Минск
 
 
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Собчак проиграла Шейк битву мамочек и признала, что жизнь несправедлива. Но подписчики все равно любят российскую телеведущую.

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