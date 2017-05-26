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Встреча Лукашенко со школьниками: о начале уроков в 9:00 и своем посту

26.05.2017 21:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в неформальном общении с белорусскими школьниками коснулся ряда важных вопросов, а также отдельных новаций, которые ожидают белорусскую школьную систему в ближайшее время. Особое внимание президент уделил применению энергии и таланта молодежи именно на белорусской земле.

"Не буду дебатировать с теми, кто считает себя обладателем выдающихся способностей, лидером, талантом, кто намеревается уехать за границу и заработать кучу денег. Мы никого не удерживаем. Никого. Но я знаю великих людей, которые попадали туда, а потом просили взять их обратно. Живите на своей земле, сделайте что-то для тех, благодаря кому вы станете великими и лидерами", – сказал президент.

Отдельно Лукашенко остановился на мнении своего младшего сына Николая, относительно начала учебного дня в 09:00.

"Утром одно мнение я уже получил: "Ты не то делаешь, не надо в 9 часов, как родители детей повезут? Это же не сын президента едет". Это мой родной сын выступал сегодня в 7 часов утра. Не надо об этом, разберусь, когда вернусь", – рассказал Лукашенко.

Глава государства также ответил на ряд вопросов из зала, среди которых был и как стать президентом.

"Я не знаю, как я стал президентом, и я не могу дать вам совет, как стать. Просто живите честно", – посоветовал молодежи Лукашенко.

Аудиозапись слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Глава государства ответил на вопросы школьников и поделился своим жизненным опытом.

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