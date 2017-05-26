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Нападение: как в медведя стреляли из лука и что из этого вышло

26.05.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент, который произошел в Канаде, местами напоминает кадры из фильма "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Заметив лесного зверя, охотник, подождав пока медведь подойдет поближе, решил выстрелить в него из лука.

Нападение: как в медведя стреляли из лука и что из этого вышло
© YouTube / Kruger Sightings
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Последствия оказались одновременно печальными и счастливыми для стрелка. Стрела даже не пролетела и сантиметра, так как осталась в руке у охотника. Медведь увидел человека, подбежал к нему и сбил его с ног.

К счастью хищник, видимо, был сыт, и охотник отделался испугом и несколькими ушибами. Мужчина поднялся с земли и принялся бежать, однако сам медведь уже тоже был далеко от места инцидента. В конце видеоролика охотник сказал, что был очень напуган произошедшим.

Ролик был опубликован четыре дня назад и уже набрал почти полтора миллиона просмотров.

 
 
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Канадский охотник заметил шедшего по опушке медведя и решил выстрелить в него из лука. Последствия записала экшн-камера горе-стрелка.

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