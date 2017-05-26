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BMW представила электроскутер будущего

27.05.2017 00:45 — Разное | БелТА  
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BMW представила электроскутер будущего

Немецкий автогигант продемонстрировал на выставке Villa d'Este прототип электромотороллера будущего. В нем воплощены все передовые представления BMW о том, как будет выглядеть этот транспорт в будущем.

К сожалению, конкретных технических подробностей производитель не сообщает. Электромотор установят над задним колесом, в нижней части поставят аккумулятор, а над ним - багажник.

У Concept Link появится сенсорная панель, которая заменит привычную приборную доску. На руле предполагается установить сенсорные кнопки для управления функциями скутера.

Обратим внимание, что концепт - это только примерное, "желаемое" видение будущего той или иной новинки.

 
 
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Обратим внимание, что концепт - это только примерное, "желаемое" видение будущего той или иной новинки.

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