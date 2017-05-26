Бэтмен против Супермена: обзор Injustice 2

19 мая на всех основных игровых платформах вышел Injustice 2. Это файтинг, в котором Бэтмен, Супермен, Харли Квинн, Флэш и прочие герои из комиксов DC по разным причинам бьют, швыряют в бетонную стенку, давят на мотоцикле, травят ядовитым газом, расстреливают из пулемета, выбрасывают на орбиту Земли и лазером расщепляют на атомы друг друга. То есть делают то, что ожидаешь от суперлюдей, наделенных суперспособностями.

Наша оценка: 8,5





Injustice 2 создали те же люди, что уже много лет периодически выпускают Mortal Kombat — самый жестокий файтинг на планете, который в свое время вынудил индустрию ввести возрастные рейтинги. И если в MK убийства и показная бесчувственность имели важную художественную ценность, как в фильмах Джона Ву, то вот в комиксной Injustice 2 все гораздо милее и безобиднее.





Здесь не убивают, проламывая позвоночник в нескольких местах, а просто долго-долго бьют, как будто понарошку, а в конце телепортируют в параллельное измерение и нейтрализуют какой-нибудь магической энерговолной. Искры, взрывы, дым, пепел и ни одной капли крови.

Injustice 2 — это яркое шоу про супергероев

В этой игре нет такого понятия, как «нормально». Герои перед боем произносят пафосные речи и дерутся, используя всю свою мощь, — главное, чтобы выглядело все максимально эпично и круто. И они не зря стараются.





Во время драки персонажи обмениваются ударами, прыгают по арене и раз в несколько секунд используют какую-нибудь фишку: Джокер постоянно строит козни врагам, раскидывая ловушки, Аквамен призывает из водной пучины щупальца, Супергерл стреляет лазером из глаз, а Чудо-женщина ловко размахивает лассо, не подпуская к себе противника.

Injustice 2 — это когда непонятно, кто все эти люди

Сюжет Injustice 2 продолжает историю первой части, где Супермен убил беременную Лоис Лейн и случайно взорвал Метрополис, будучи под действием одурманивающего газа. Трагедия была спланирована Джокером, за что тот сразу поплатился — пришелец с Криптона показательно вырвал ему сердце на глазах у толпы.





Впав в безумие после смерти возлюбленной и своего нерожденного ребенка, Супермен решил бороться с преступностью самым действенным методом: установить диктатуру имени себя и убить всех преступников, чтобы отбить у людей всякое желание нарушать закон. Эти действия, конечно же, не понравились Бэтмену-либералу, который собрал несколько лояльных героев, в том числе из параллельной вселенной, и заточил Супермена в специальную камеру, нейтрализующую все способности «поехавшего» антигероя (еще следите за мыслью?)

Все бы хорошо, но тут из далекого космоса появляется Брейниак — бесчувственный коллекционер знаний разных цивилизаций, похищающий целые города. От бесполезных существ он избавляется самым жестоким образом — Брейниак, среди прочего, уничтожил Криптон, родную планету Супермена. Бэтмен и горстка супергероев — единственное, что может спасти человечество от неминуемой гибели. Так начинается Injustice 2.





Основная сюжетная линия, описанная выше, будет понятна любому, кто помнит первую часть и хотя бы в курсе последних фильмов и сериалов DC про супергероев. Но вот появление некоторых персонажей и их мотивация могут вызвать вопросы. Обратный Флэш злится на обычного Флэша за то, что он не может вернуться в будущее, потому что его предки были убиты в прошлом и, соответственно, того будущего уже нет, поэтому нужно драться со всеми в настоящем.

Доктор Фэйт время от времени прилетает из параллельного измерения, говорит, что все обречены, нужно спасаться, но стоит героям отказать, как он сразу начинает всех бить. Хотя мгновение назад вроде как хотел всех спасти. Наверняка в 256 выпуске какой-нибудь комиксной серии это объясняется, но вот из контекста игры не понятно ровным счетом ничего.





Injustice 2 — это увлекательный файтинг

Студия NetherRealms — одна из трех игровых команд на планете, которые умеют делать глубокие, но в то же время понятные широкой публике файтинги. У каждого персонажа в Injustice 2 есть огромное количество комбо и спецударов. Если вы заучите все, то бой будет похож не на уличную потасовку, а на что-то среднее между капоэйрой и цирковым шоу гимнастов, который был срежиссирован Майклом Бэем.





При вдумчивой игре можно подбрасывать оппонента в воздух и долго его бить, пока тот беспомощно летит вниз. Или взять интерактивный предмет на арене и запустить им во врага (это может быть, например, живой крокодил на болоте). Или мощным ударом выбить своего визави за пределы уровня и продолжить бой уже на новом месте. Вариантов того, как будет происходить сражение — масса, и только от умения игрока пользоваться всеми возможностями Injustice 2 зависит, насколько красочными и увлекательными будут местные столкновения супергероев.

Injustice 2 — это отличная игра для компании

Идеальный сценарий игры в Injustice 2 — дать второй геймпад в руки человеку, который, возможно, не особо увлекается видеоиграми. После пятиминутной тренировки он будет чувствовать себя, как дома, раздавая тумаки даже более опытному сопернику.





В принципе, в Injustice 2 можно выигрывать, нажимая случайные кнопки: рано или поздно персонаж на экране проведет какой-нибудь особо эффектный прием, хотя расплывшийся в улыбке игрок перед телевизором не сразу сообразит, что он только что сделал. В комбинации с напитками разного толка Injustice 2 превращается в совершенно непредсказуемое времяпрепровождение.

Injustice 2 — это симулятор гардероба Супермена

Во время боев игрок получает монеты, которые можно потратить на покупку специальных ящиков. Из них случайным образов выпадают элементы снаряжения и детали брони, изменяющие не только внешний вид героев, но также влияющие на их способности.

Персонаж с полным комплектом при прочих равных будет сильнее бойца со стандартным обмундированием. Это вносит определенный дисбаланс в игру, поэтому разработчики дали возможность отключать бонусную одежду в мультиплеерных боях, где все решает умение и сноровка. При этом для тех, кто не хочет долго копить на дорогие ящики с бонусами, есть возможность докупить внутриигровой валюты за реальные деньги.





В новой механике есть и плюсы: прокачка героев и новое снаряжение добавляет смысла в одиночные сражения в мультивселенной — наборе миссий, где нужно завершить цепочку боев ради награды. Проходя их, игрок тренируется перед онлайн-турнирами и заодно получает приятные бонусы в виде тех же монет и ящиков.