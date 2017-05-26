Избавиться от целлюлита и вылечить нервы: чем помогает массаж и можно ли его делать самому

Массаж считают панацеей от всех бед: его рекомендуют при многих заболеваниях. Да и разновидностей массажа становится все больше. Но может ли массаж навредить? Имеет ли он противопоказания? Что надо знать, прежде чем начинать курс массажа? Об этом мы поговорили со специалистом по массажу Александром Гушляком.

— Александр, расскажите, в каких ситуациях показан массаж?

— Все виды массажа делятся на большие категории: лечебные, косметические, спортивные, гигиенические и аппаратные. Важна конечная цель массажа: общее укрепление организма, гармонизация душевного состояния, лечение некоторых заболеваний. А также — это относится к сфере спортивного массажа — подготовка спортсмена к физическим нагрузкам и снятие мышечного напряжения после нагрузок. Существует множество методик самомассажа, взаимного массажа — все и не перечислишь.

Самая востребованная сейчас разновидность — лечебные и оздоровительные массажи, которые применяются как для лечения заболеваний, так и для их профилактики. Но популярными они мне кажутся потому, что именно ими я и занимаюсь (смеется). Мои коллеги, практикующие другие виды массажа, естественно, со мной не согласятся!



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— Какое воздействие на организм оказывает массаж?

— Действие массажа на человеческий организм нельзя рассматривать просто как механическое влияние на массируемые ткани. Это сложный физиологический процесс, ведущую роль в котором играет центральная нервная система.

Первое, на что направлено воздействие массажа, — это кожа человека. С помощью массажа можно улучшить ее питание и обмен веществ, повысить эластичность. Через рефлекторные зоны и воздействие на кожные рецепторы массаж влияет на работу внутренних органов, нервную систему, общее состояние организма. Усиление обменных процессов в организме способствует «сгоранию» избыточного количества жира.

Следующие ткани, на которые воздействует массаж, — мышцы. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, стрессы вызывают хроническое перенапряжение одних групп мышц и ослабление других, формируя нарушения мышечного корсета. От этого страдают позвоночник, суставы, кровеносная система, внутренние органы. А массаж усиливает кровоснабжение мышц, их питание. Ещё он способствует снятию болевого синдрома. Помогает массаж суставам и связочному аппарату, увеличивая их подвижность и эластичность.

Всеми процессами жизнедеятельности организма управляет нервная система — и массаж серьёзно на неё влияет.

В зависимости от силы и продолжительности воздействия массаж может успокаивать или, наоборот, возбуждать, повышать тонус, снимать болевые ощущения. Конечно, массаж не является панацеей от всех болезней, но в умелых руках профессионала он способен творить чудеса.

— Существуют ли противопоказания для проведения массажа?

— Это все воспалительные процессы с повышенной температурой, острая сердечно-сосудистая недостаточность, отравление, аллергия в острой стадии, гипертонический или гипотонический криз, внутренние или внешние кровотечения, активная форма туберкулеза, воспаленные лимфоузлы, доброкачественные и злокачественные опухоли до лечения, аневризмы, психические болезни, гнойные, воспалительные, грибковые и прочие кожные заболевания. Важно, что большая часть противопоказаний носит временный характер. После полного устранения симптомов заболеваний и консультации с врачом массаж можно делать.

— Бытует мнение, что массаж — это только благо. А может ли он в определенных ситуациях навредить?

— Оздоровительные методики и самомассаж при правильном выполнении, на мой взгляд, вряд ли могут нанести какой-либо существенный вред здоровью.

Если же речь идет о лечебном массаже, то да, навредить можно. Во-первых, если массаж проводится неквалифицированным специалистом. Во-вторых, если лечится заболевание, которое массажем в принципе лечить нельзя. Опять же, существуют противопоказания. Бывает и передозировка массажа.



centr-molodosti.ru

— Как часто можно проводить массаж и какими курсами?

— Если речь о лечебном массаже, существуют четкие методические указания по количеству сеансов и частоте их проведения. Но есть еще и чутье специалиста — нужно подстраивать сеанс под клиента, корректировать методику. В свое время преподаватель по массажу научил меня думать, а не просто делать шаблонные движения.

Традиционно принято проводить десять сеансов массажа. Если по показаниям требуется провести больше, стоит сделать двух-трех недельный перерыв и только потом возобновлять лечение. Кроме того, я бы рекомендовал делать массаж через день, потому что массаж — это достаточно серьезная нагрузка, и организму нужен отдых и адаптация. Курсы массажа рекомендую проводить один — два раза в год.

— Что должен знать пациент о правилах проведения массажа?

— Если речь идет о лечебном массаже, необходима консультация врача, его назначение. Будет не лишним еще раз сказать: лечебный массаж должен выполнять квалифицированный специалист.

Должен ли массаж доставлять боль? В идеале, массаж проводится на грани комфортно-дискомфортно, специалист старается не причинять без необходимости болезненных ощущений. Должны ли после массажа оставаться синяки? Есть методики, где синяк является неотъемлемой частью массажа, например, это баночный массаж, скребковые техники (гуаша). Если речь идет о классических лечебных и оздоровительных методиках, то синяки, скорее, являются признаком непрофессионализма массажиста.

Личность массажиста тоже имеет большое значение. Каким бы хорошим специалистом он ни был, если он вам не нравится — ищите другого. Процесс поиска «своего» специалиста по массажу мало отличается от поиска «своего» в любой другой сфере. Массажисты с опытом знают этот нюанс и относятся к нему с пониманием.



arthair.ru

— Сейчас существует множество видеоинструкций для родителей, чтобы делать детям массаж самостоятельно. Так ли это нужно? И как не навредить?

— Есть видео для специалистов и есть видео для родителей. Это разные вещи. Не думаю, что, просматривая видео о том, как лечить зуб, родителям придет в голову повторить подобное самостоятельно на своем ребенке. Есть масса мелких нюансов, которые в состоянии увидеть лишь специалист.

Лечебный массаж детям должен проводить только массажист с медицинским образованием и лучше, если он занимается только детским массажем.

Если речь идет о видео с оздоровительным массажем, можно лишь приветствовать такие ролики. Массаж, который ребенку делает мама, будет полезен вдвойне.

— Что можете сказать об эффективности популярного антицеллюлитного массажа?

— Есть прекрасные, «работающие» методики коррекции фигуры. Многие массажные школы готовят сейчас хороших специалистов в этой сфере. Но надо понимать, что антицеллюлитный массаж — это всего лишь один из элементов комплексного подхода в коррекции фигуры, который, помимо массажа с применением специальных средств, должен включать и физическую нагрузку, и определенный режим питания. Тогда и эффект от такого массажа будет хорошим и длительным.