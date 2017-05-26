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Закуска из огурца с редисом - быстро и вкусно
27.05.2017 07:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Незамысловатая закуска из овощей полезная, низкокалорийная, готовится быстро, а лимонная нотка в сочетании с овощами отлично освежает в жаркий день. А ингредиенты самые простые.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Закуска из огурца с редисом
Из лимона добываем лимонную цедру и сок. Нам понадобится примерно 1 чайная ложка сока и половинка чайной ложки цедры. Свежую зелень, вот прям какая есть в наличии мелко нарезаем вместе со свежей мятой, измельчаем чеснок. Берем сыр или творожную массу и выкладываем в миску, туда же добавляем нарезанную зелень измельченный чеснок, соль, перец. Все тщательно перемешиваем до однородности. Отставляем пока сторонку.
© Sputnik / Людмила Янковская
Закуска из огурца с редисом
Огурцы и редис моем, удаляем хвостики и нарезаем колечками, огурцы колечками чуть потолще, редис потоньше. Подготовим блюдо для закуски и зелень для украшения.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Закуска из огурца с редисом
Приступаем к сборке блюда. Берем колечко огурца, выкладываем на него ложкой сырную массу, сверху кладем колечко редиса. Делаем нужное количество таких бутербродиков, выкладываем на блюдо для подачи, украшаем свежей зеленью и подаем к столу. Блюдо долго не хранится, поэтому не делайте много.
© Sputnik / Людмила Янковская
Закуска из огурца с редисом
Приятного аппетита!
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