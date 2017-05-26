Закуска из огурца с редисом - быстро и вкусно

Незамысловатая закуска из овощей полезная, низкокалорийная, готовится быстро, а лимонная нотка в сочетании с овощами отлично освежает в жаркий день. А ингредиенты самые простые.

Нам понадобится:

Лимон — 1 шт.

Свежая зелень

Сливочный сыр или творожная масса

Чеснок

Мята

Огурец длинный

Редиска средних размеров

Соль, перец по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Закуска из огурца с редисом

Из лимона добываем лимонную цедру и сок. Нам понадобится примерно 1 чайная ложка сока и половинка чайной ложки цедры. Свежую зелень, вот прям какая есть в наличии мелко нарезаем вместе со свежей мятой, измельчаем чеснок. Берем сыр или творожную массу и выкладываем в миску, туда же добавляем нарезанную зелень измельченный чеснок, соль, перец. Все тщательно перемешиваем до однородности. Отставляем пока сторонку.



© Sputnik / Людмила Янковская Закуска из огурца с редисом

Огурцы и редис моем, удаляем хвостики и нарезаем колечками, огурцы колечками чуть потолще, редис потоньше. Подготовим блюдо для закуски и зелень для украшения.



© Sputnik / Марина Серебрякова Закуска из огурца с редисом

Приступаем к сборке блюда. Берем колечко огурца, выкладываем на него ложкой сырную массу, сверху кладем колечко редиса. Делаем нужное количество таких бутербродиков, выкладываем на блюдо для подачи, украшаем свежей зеленью и подаем к столу. Блюдо долго не хранится, поэтому не делайте много.



© Sputnik / Людмила Янковская Закуска из огурца с редисом

Приятного аппетита!