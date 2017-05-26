ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роскошные индийские модели plus size, которые гордятся своим телом

27.05.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Западный тренд на моделей plus size добирался до Востока: индийское издание Cosmopolitan опубликовало черно-белую фотосессию шести женщин, которые гордятся своим телом. Целью фотосессии было показать, что красота, — это понятие, которое шире рамок и стандартов.

И у девушек получилось, только посмотрите на них!


Нитья Арора, дизайнер


Анжелика Райна, консультант по моде


Рагини Агуйя, дизайнер


Санни Леон, актриса


Шайма Шетти, дизайнер


Лайза Голден, модель


Стилист Cosmopolitan India Самар Раджпут так прокомментировал идею создания проекта: «Долгое время „идеальное тело“ властвовало в умах женщин всего мира, и только спустя время подчеркивается, что красота не вписывается в границы и стандарты».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Избавиться от целлюлита и вылечить нервы: чем помогает массаж и можно ли его делать самому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика