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Роскошные индийские модели plus size, которые гордятся своим телом
Западный тренд на моделей plus size добирался до Востока: индийское издание
И у девушек получилось, только посмотрите на них!
Нитья Арора, дизайнер
Анжелика Райна, консультант по моде
Рагини Агуйя, дизайнер
Санни Леон, актриса
Шайма Шетти, дизайнер
Лайза Голден, модель
Стилист Cosmopolitan India Самар Раджпут так
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