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Почему красавчики женятся на "простушках": мнение психолога
«Идеальная семья: папа — работает, мама — красивая» и «Красивые мужчины женятся на дурнушках»… Вот, кажется, два лагеря, на которые разделились женщины, которые счастливо вышли замуж.
Признаюсь, для себя я до сих пор не решила, к какому лагерю хотела бы примкнуть. Когда я вижу пару, где мужчина умен, самодостаточен, красив и успешен в профессии, а его жена — холеная красавица с точеной фигурой и почти грудным ребенком, крайне счастливая и идеальная (судя по фото в инстаграм), мысленно я сразу успокаиваю себя, найдя, наконец, причину своей неудавшейся личной жизни.
Расслабься, простушка, тебе никогда не выйти замуж за такого, ведь ты не любишь каблуки, не накладываешь макияж по всем правилам в пять этапов (базы, консилеры, праймеры), не делаешь ежедневную укладку и не можешь похвастаться детально проработанным стильным образом, если ведешь ребенка в детский сад или идешь святить куличи — я замечала, что именно на последнем мероприятии женщины стараются выглядеть как можно более стильно.
Ты ни разу не наращивала ресницы и не делала микроблейдинг бровей, любишь поесть на ночь и, чего уж там лукавить, своей походкой и манерой поведения ты напоминаешь не кошечку, а отставного солдата.
А потом проходит время, и находится подруга, которая рассказывает тебе про вашего общего знакомого, бывшего однокурсника или просто симпатичного, умного и успешного парня, который взял и женился вдруг не на такой вот супер-женщине, а на обладательнице вполне заурядной внешности и фигуры. Вот тогда-то мое естество начинает ликовать — ну наконец, ну вот же я — она, та самая женщина, не с самыми пухлыми губами и огромными глазами, без густой шевелюры по пояс и осиной талии, но страстно жаждущая выйти замуж за хорошего, красивого, порядочного и состоявшегося мужчину.
В этой ситуации разочарование наступает даже быстрее, потому как сразу начинаешь искренне недоумевать: почему ты, с тремя высшими образованиями, занимающаяся спортом, регулярно посещающая косметолога и парикмахера и недурно готовящая, все еще одна?
И тебе уже не 22 года, а на десяток больше. Более того, совсем недавно ты рассталась с мужчиной, у которого не было стабильного заработка и даже машины (а по словам моей мамы, это очень показательно для мужчины). И с каждыми последующими отношениями ты понимаешь, что экземпляры попадаются все более и более специфические. Но это ведь ты рассталась с ним, потому что поняла, что это не твой мужчина, что ты заслуживаешь лучшего. А в это время «твой» мужчина встречается либо с нереальной красоткой либо с незаурядной в каком-то другом плане женщиной, но, к сожалению, совершенно не с тобой.
Вот тогда и возникает вполне резонный вопрос: чем руководствуются мужчины при выборе партнерши\жены? И главный вопрос — кто ты и где твое место в системе мужских предпочтений? Ведь и тебя любили (со слов твоих бывших мужчин), для кого-то ты очень красива, и у тебя обалденная улыбка, а еще ты умна, образованна и достаточно начитана. Так почему же тогда твой близкий по духу и социальному статусу мужчина ходит ну совершенно в противоположную от тебя сторону?
И вот что я поняла, прожив немного больше выпускницы столичного вуза. Любят точно не за красоту, внешнюю красоту.
А за гармоничность той роли и образа, который ты выбрала для себя по жизни. Любят за баланс внутри тебя самой. За принятие себя и понимание, кто ты есть: либо красавица, непрерывно совершенствующая свою внешность и фигуру с помощью пластических хирургов и чудес косметологии. Либо ты девушка, со своим особенным внутренним «я», развитие которого тебе намного важнее, чем достижение физического идеала, насколько это вообще возможно в твоем случае.
А главное — стоит перестать метаться, постоянно смотреть по сторонам и сравнивать с себя с женщинами\женами умных, достойных и успешных в твоем понимании мужчин, отмечая в каком месте у тебя больше лишнего веса, а в каком ты красивее, пеняя в одном случае на недостатки внешности, а в другом — на недостатки ума и характера.
Я поняла одно: чтобы найти мужчину, надо найти, в первую очередь, себя и вкладываться — тоже в себя. Забыть все свои стереотипные установки, выбросить из головы красивые картинки из инстаграма и медленно, но верно идти своей дорогой, поливая и взращивая свой сад и не заглядывая в чужой огород. И когда он — твой сад — наполнится и расцветет, прилетит тот, для кого твоя уникальность станет магнитом на долгие годы, а может и навсегда.
Комментарий психолога Павла Зыгмантовича:
— Чем руководствуются мужчины, выбирая спутниц жизни? Конечно же, не только внешней красотой женщины, хотя зачастую люди интуитивно подбирают себе партнеров примерно одинакового уровня привлекательности. Но с учетом того, что привлекательность понятие условное, то и уровень её для каждого разный.
Часто случается, что подбираются пары из разных социальных слоев. Однако и этому есть объяснение: для построения гармоничных отношений намного важнее, чем внешность и социальный уровень, сходство установок и взглядов на жизнь.
И эти сходства могут быть у совершенно разных по социальному статусу людей. Главное: долговременное взаимодействие, узнавание и сближение, что в дальнейшем и приводит к симпатии, зарождению отношений.
Почему мужчина выбирает какую-то определенную женщину, даже если она не обладает идеальной внешностью и фигурой? Это означает лишь одно — она другими своими качествами закрывает его потребности, важные в первую очередь для него. Это может быть потребность в общении, сексе, восхищении им. Таким образом, от тесного общения с ней он получает так называемое «вознаграждение», что удерживает его рядом с этой женщиной. Если вы в поиске спутника, начинайте чаще взаимодействовать с людьми (желательно не на работе), анализируйте тех, кто по вашему мнению подходит вам внешне, не стесняйтесь демонстрировать свои взгляды на жизнь и проявляйте симпатию к тем, кто вам нравится.
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Почему ты, с тремя высшими образованиями, занимающаяся спортом, регулярно посещающая косметолога и парикмахера и недурно готовящая, все еще одна?
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