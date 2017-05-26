Беларусь заняла восьмое место на территории бывшего СССР по росту цен в январе-апреле

Беларусь с показателем 2,4% заняла восьмое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе—апреле 2017 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе — седьмое место с 0,9%, в январе—феврале — десятое с 1,4%, в первом квартале — девятое с 1,7%).



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Впереди Азербайджан (5,7%), Украина (4,9%), Таджикистан (4,4%), Молдова (4,3%), Грузия (4,2%), Казахстан и Литва (по 2,7%). В Армении, как и Беларуси, цены увеличились на 2,4%, в Эстонии — на 2,3%, Кыргызстане — на 2,2%, Латвии — на 1,8%, России — на 1,3%. В Туркменистане опубликованы данные за первый квартал (рост цен на 2,29%). По Узбекистану информации нет. В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за четыре месяца 2017 года на 1,26%.

В апреле с ростом цен на 0,7% Беларусь заняла шестое место после Молдовы (1,4%), Таджикистана (1,2%), Армении, Литвы (по 1%) и Украины (0,9%). Ниже была инфляция в Казахстане (0,5%), Латвии (0,4%), России, Эстонии (по 0,3%), Азербайджане (0,2%), Грузии и Кыргызстане (по 0,1%).

В январе—апреле 2016 года Беларусь по росту цен заняла второе место на территории бывшего СССР (6,4%), по итогам года — третье (10,6%). Правительство рассчитывает, что в 2017 году цены повысятся не более чем на 9%, а заместитель министра экономики Дмитрий Крутой заявил 23 мая, что цены по итогам года могут вырасти не более чем на 5,5-6%, что станет самым низким показателем "за последние 20-25 лет".