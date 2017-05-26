О наиболее заметных спортивных событиях недели ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказал спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

Самым громким спортивным событием недели стало совещание по вопросам развитию хоккея с участием президента Беларуси , во время которого Александр Лукашенко жестко раскритиковал игру сборной страны на Чемпионате мира и работу спортивных чиновников, а также обратил внимание на неадекватно высокие зарплаты игроков и спортивных функционеров.

"На совещании у президента, которое он анонсировал еще во время чемпионата мира, получили все. И, на мой взгляд, получили по заслугам. Претензии президента, как показал чемпионат, вполне обоснованы. Даже самый оптимистичный болельщик подтвердит, что сыграли никак. Но надеюсь, этот разговор с главой государства к чему-то подтолкнет и наших спортивных чиновников, и самих игроков", — рассказал Костьян.

Далее собеседники в студии обратились к теме футбола и обсудили финальный матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом", состоявшийся 24 мая на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме. Обозреватель рассказал, как белорусские болельщики поддерживали своих фаворитов, собравшись на просмотр матча в одном из минских клубов . В финальном матче британская команда обыграла голландский клуб со счетом 2:0. Голы за "МЮ" забили Поль Погба и Генрих Мхитарян.

Еще одной темой обсуждения в студии стало грядущее возвращение на корт звезды белорусского тенниса Виктории Азаренко. Обозреватель отметил, что к этой теме приходится возвращаться с завидной регулярностью.



© AFP/ PATRICK KOVARIK Азаренко точно сыграет на турнире на Мальорке

"Еще с декабря, когда Виктория родила, все сразу тут же заговорили, когда же она вернется. Этот момент случится уже в июне, буквально через несколько недель. Чуть больше полугода прошло, она восстановилась и уже рвется в бой", — отметил Костьян.

Кроме того, обозреватель проанонсировал громкие спортивные события ближайших дней. В воскресенье в Гродно пройдет финал кубка Беларуси по футболу, в котором встретятся брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер". А на будущей неделе Минск примет Чемпионат Европы по шахматам, в белорусскую столицу приедут более 400 спортсменов, из них порядка 170-ти гроссмейстеров.

Полную версию беседы о спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.