Белорусские волейболисты обыграли хорватов и занимают второе место в отборе к ЧМ

Белорусские волейболисты 26 мая обыграли хорватов со счетом 3:1 (25:14, 34:36, 25:16, 25:22) и занимают второе место в отборочной группе «Е» чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Матч в Загребе, как и ожидалось, получился сложным. Хорваты, несмотря на отсутствие основного пасующего Тимофея Жуковского, постарались навязать борьбу. В первой партии белорусы контролировали ход событий на площадке. Диагональный нападающий Артур Удрис сразу принялся набирать очки. Уверенно белорусы действовали на приеме мяча и в защите. В итоге первый сет завершился в Загребе за двадцать минут. Хорваты смогли лишь в концовке второй партии выйти вперед. Следующие две партии белорусы провели гораздо увереннее. Стабильная игра на задней линии, хорошая подача обеспечили подопечным Александра Сингаевского преимущество над соперником.

Самым результативным игроком встречи в составе белорусов стал Артур Удрис — 22 очка.

Турнирное положение в группе «Е»: 1. Сербия — 3 победы (9 очков/3 матча). 2. Беларусь — 2 (6/3). 3. Швейцария — 2 (6/3). 4. Хорватия — 1 (3/3). 5. Дания — 1 (3/3). 6. Норвегия — 0 (0/3).

Фавориты группы «Е» сербы вряд ли упустят первое место. Другим командам остается борьба за второе место и выход в третий раунд квалификации. Исходя из турнирного положения, матч 27 мая Беларусь — Швейцария (начало в 21.00) определит обладателя путевки на июльскую квалификацию.