ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси установили официальный рекорд скорости на 650-сильном Cadillac CTS-V

27.05.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еще неделю назад мы покоряли на Cadillac CTS-V гоночную трассу Moscow Raceway, а уже вчера автомобиль прибыл в Минск, чтобы установить официальный рекорд максимальной скорости для Беларуси. Динамометрическая дорога испытательного полигона в Липках ощутила всю мощь самого заряженного седана в Европе.


650 лошадиных сил, 855 Нм крутящего момента — это безумно много. Cadillac CTS-V разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. Пилотом-испытателем для рекордного заезда пригласили звезду российского автоспорта, гонщика Алексея Васильева.

Хватит ли трех километров динамометрической дороги, чтобы развить максимально возможную скорость? И кто из журналистов сможет «объехать» прославленного спортсмена в драг-рейсинге, гонке на четверть мили (402 метра)? Самые сочные моменты уникального заезда — в нашем видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

По итогам нескольких заездов в попытке развить максимальную скорость был зафиксирован результат 282,7 км/ч. Он и пошел в официальный зачет рекорда скорости Беларуси.

Время, продемонстрированное Алексеем Васильевым в разгоне на 402 метра — 12,22 секунды. Превзойти его не удалось никому из собравшихся журналистов и блогеров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На испытательном полигоне в Липках официально зафиксировали рекорд скорости - 282 км/ч. Такую скорость смог развить заряженный седан Cadillac CTS-V.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Американский баскетболист не может покинуть Литву из-за того, что собака съела его паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика