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В Беларуси установили официальный рекорд скорости на 650-сильном Cadillac CTS-V
Еще неделю назад мы
650 лошадиных сил, 855 Нм крутящего момента — это безумно много. Cadillac CTS-V разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. Пилотом-испытателем для рекордного заезда пригласили звезду российского автоспорта, гонщика Алексея Васильева.
Хватит ли трех километров динамометрической дороги, чтобы развить максимально возможную скорость? И кто из журналистов сможет «объехать» прославленного спортсмена в драг-рейсинге, гонке на четверть мили (402 метра)? Самые сочные моменты уникального заезда — в нашем видео.
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По итогам нескольких заездов в попытке развить максимальную скорость был зафиксирован результат 282,7 км/ч. Он и пошел в официальный зачет рекорда скорости Беларуси.
Время, продемонстрированное Алексеем Васильевым в разгоне на 402 метра — 12,22 секунды. Превзойти его не удалось никому из собравшихся журналистов и блогеров.
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На испытательном полигоне в Липках официально зафиксировали рекорд скорости - 282 км/ч. Такую скорость смог развить заряженный седан Cadillac CTS-V.
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