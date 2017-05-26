Клубника по 10 рублей, редис - 50 копеек за пучок. Что и почем продают на Скидельском рынке

На Скидельском рынке уже появились белорусские овощи — помидоры и огурцы, «наши, из азотовских теплиц» говорят продавцы. Бабушки продают зелень — петрушку, укроп и лук. Любой пучок из этого набора — 30 — 50 копеек.





С утра на рынке многолюдно. На овощных прилавках — разноцветное изобилие. Красные белорусские помидоры соседствуют с малиновыми польскими, фиолетовая свекла нового урожая, молоденькие нежно-зеленые кабачки и традиционная зелень…

Цены разнятся. Польские помидоры предлагают за 4,50, а белорусские можно купить за три рубля. Белорусские огурцы — 1,70 — 2, 5 рублей. Правда, можно найти и за 70 копеек, но это будут нестандартные овощи.

— Для салата пойдет, — говорит покупательница, выбирая овощи. Около прилавка — очередь. Здесь же можно купить и картофель предыдущего урожая: 50−80 копеек за килограмм. А вот свежий картофель будет дороже — 2 рубля за килограмм.





— Это не наш, сербский, — говорит продавец в крытом павильоне. — Картофель подорожал — это все из-за погоды.

Рядом продают крепенькие огурчики продают за 2,30.

Здесь же можно купить и клубнику. Пластиковый лоток — 5 рублей, килограмм — 10. Тоже привозная. Продавцы говорят, что, может быть, белорусскую ягоду и не дождемся в этом году.

— Все померзло. Сами видите, какая была весна, так что, придется есть привозную клубнику, — говорят продавцы.

Пробуем — ягода еще кислая и пресноватая.





Зато прилавки полны белорусской редиской. Пучок — 50 копеек. Правда, продавцы, охотно скидывают цены. Охапка салата — 60 копеек. А еще его продают на вес — 100 грамм стоит рубль. Здесь же — молодая капуста — килограмм 1,5 — 1,8 рублей.

Кроме белорусских овощей, уже присутствуют и «заморские» баклажаны и перцы урожая этого года. «Синенькие» стоят по 7 рублей за килограмм, а разноцветный перец — по 9.





















































Стандартный набор — бананы, апельсины, лимоны и яблоки — практически не изменился в цене. Например, белорусские яблоки стоят от 60 до 80 копеек. Польские — по 1, 5 рубля.