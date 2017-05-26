Два человека госпитализированы в результате обрушения ограждения на стадионе в Витебске

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе в Витебске обрушилось металлическое ограждение, сообщил БЕЛТА официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталий Новицкий.

"26 мая в 21.53 поступило сообщение о падении 10 человек с высоты 1,75 м в результате повреждения металлического ограждения (обрушение пролета длиной 6 м) зрительского сектора №8 (находились 130 человек, общая вместимость сектора 500 человек) по окончании футбольного матча между ФК "Витебск" и ФК "БАТЭ" на территории спортивного комплекса СУ "Футбольный клуб "Витебск", - отметил Виталий Новицкий.

Работниками МЧС оказана помощь в транспортировке пострадавших к автомобилям скорой медпомощи. Все пострадавшие жители Витебска были доставлены в УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи".

В результате падения 8 болельщиков обратились за медицинской помощью, из них 2 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-