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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске

27.05.2017 10:50 — Разное | БелТА  
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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске
УСК по Витебской области

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования болельщиков на спортивном комплексе в Витебске 26 мая, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В Витебске обрушилось металлическое ограждение на стадионе после футбольного матча чемпионата Беларуси между ФК "Витебск" и БАТЭ.

Обратились за медицинской помощью 8 человек, из них 2 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больнице находятся мужчины 1977 и 1990 годов рождения. Их жизни ничего не угрожает.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске обрушилось металлическое ограждение на стадионе после футбольного матча чемпионата Беларуси между ФК "Витебск" и БАТЭ.

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