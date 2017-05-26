Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске

УСК по Витебской области

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования болельщиков на спортивном комплексе в Витебске 26 мая, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В Витебске обрушилось металлическое ограждение на стадионе после футбольного матча чемпионата Беларуси между ФК "Витебск" и БАТЭ.

Обратились за медицинской помощью 8 человек, из них 2 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больнице находятся мужчины 1977 и 1990 годов рождения. Их жизни ничего не угрожает.-0-