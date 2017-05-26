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Для мусульман наступает священный месяц Рамадан
27.05.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Месяц обязательного поста является одним из пяти столпов ислама, рассказал на радио Sputnik Беларусь имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин.
Длительность священного месяца традиционно составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца. В Рамадан верующие принимают пищу только ночью.
"Пост в этот месяц не такой уж строгий и страшный. Для того, чтобы человек постился, ему в месяц Рамадан в дневное время суток, начиная с рассвета и заканчивая закатом, всего лишь нельзя пить и кушать. И личные отношения тоже", — отметил имам.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как уточнил собеседник, в текущем году в Беларуси месяц Рамадан официально объявляется 27 мая — это первый день поста, а рамазановские служения начались накануне вечером, после захода солнца.
"Это связано с новой стадией луны. Когда в году девятый месяц образовался, начиная с этого момента объявляется наступление нового месяца Рамадан. Луну нужно увидеть обязательно, это главный критерий в наступлении нового месяца", — уточнил собеседник.
В честь окончания священного месяца Рамадан проводится праздник разговения. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву и выплачивают обязательную милостыню.
Беседу с имам-хатыбом соборной мечети Минска Зарифом Зудиным о священном месяце Рамадан слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В нынешнем году священный для мусульман месяц Рамадан начинается в субботу, 27 мая, а завершится 25 июня одним из главных праздников мусульманского календаря —...
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