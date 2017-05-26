Для мусульман наступает священный месяц Рамадан

Месяц обязательного поста является одним из пяти столпов ислама, рассказал на радио Sputnik Беларусь имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин.

Длительность священного месяца традиционно составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца. В Рамадан верующие принимают пищу только ночью.

"Пост в этот месяц не такой уж строгий и страшный. Для того, чтобы человек постился, ему в месяц Рамадан в дневное время суток, начиная с рассвета и заканчивая закатом, всего лишь нельзя пить и кушать. И личные отношения тоже", — отметил имам.



© Sputnik / Виктор Толочко Имам: я отучил прихожан неправильно парковаться возле минской мечети

Как уточнил собеседник, в текущем году в Беларуси месяц Рамадан официально объявляется 27 мая — это первый день поста, а рамазановские служения начались накануне вечером, после захода солнца.

"Это связано с новой стадией луны. Когда в году девятый месяц образовался, начиная с этого момента объявляется наступление нового месяца Рамадан. Луну нужно увидеть обязательно, это главный критерий в наступлении нового месяца", — уточнил собеседник.

В честь окончания священного месяца Рамадан проводится праздник разговения. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву и выплачивают обязательную милостыню.

Беседу с имам-хатыбом соборной мечети Минска Зарифом Зудиным о священном месяце Рамадан слушайте на радио Sputnik Беларусь.