Ученик школы из Слуцка создал самый быстрый интернет-протокол и смартфон будущего





Ученик слуцкой школы №11 Владислав Гадалов получил диплом III степени и награду в тысячу долларов на международном научно-инженерном конкурсе Intel ISEF в Лос-Анджелесе.

Его работа "AirPhone ― смартфон нового поколения" также отмечена корпорацией Oracle, которая вручила белорусскому вундеркинду ещё пять тысяч долларов.

Еврорадио спросило у Владислава, в чём фишка его смартфона и на что он потратит вознаграждение.

Как пояснил Владислав Гадалов, смартфоном его устройство назвать сложно. Основная фишка ― очень большой функционал. Он может фактически играть роль всех устройств, которыми мы пользуемся каждый день ― планшета, компьютера, приставки.

"Для реализации замысла мне нужно было создать программное обеспечение, которое будет передатчиком между аir-фоном и отдаленным сервером. Оно называется протоколом удалённого управления. Мне удалось его сделать самым быстрым в мире, что позволило реализовать подобное устройство. Все протоколы удалённого управления, которые существуют в мире, позволяют работать в быстром стационарном интернете. А мобильный интернет отличается низкой скоростью. Поэтому для реализации этого продукта мне нужно было создать самый быстрый в мире протокол, который сможет работать при низком интернет-соединениі. Когда я его проектировал, сделал в корпусе максимально большой аккумулятор, который занимает 60% внутреннего пространства. В результате получилась инновационная утилита, которая расширяет возможности смартфона и его время работы в несколько раз. То есть, чтобы вам увеличить возможности своего смартфона, теперь не нужно идти в магазин за новым, а нужно залезть в настройки и увеличить виртуальное пространство. К тому же, он может быть выгодным недорогим коммерческим продуктом, который реально запустить в продажу", - пояснил Владислав.

