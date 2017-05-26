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Лето идет: в воскресенье в Беларуси будет до +27

27.05.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Температура воздуха в воскресенье по Беларуси будет достигать местами 27 градусов тепла, рассказали Sputnik в Гидромете.

Теплая и комфортная погода установилась в Беларуси во второй половине мая: в среднем по республике днем воздух прогревается до +20 градусов тепла.

По данным белорусских метеорологов, в воскресенье, 28 мая, погода будет по-настоящему летней. В южных районах Беларуси днем воздух прогреется до +27 градусов тепла.

Ночью с субботы на воскресенье температура воздуха составит 6-12 градусов тепла.

Теплее всего в воскресенье будет в регионах Гомельской и Брестской областях. В Минске 28 мая ожидается порядка 25 градусов тепла.

На северо-востоке Беларуси ожидается порядка 17-21 градусов тепла.

 
Теги: Минск
 
 
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Теплее всего 28 мая будет в Гомельской и Брестской областях.

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