|
Лето идет: в воскресенье в Беларуси будет до +27
27.05.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Температура воздуха в воскресенье по Беларуси будет достигать местами 27 градусов тепла, рассказали Sputnik в Гидромете.
Теплая и комфортная погода установилась в Беларуси во второй половине мая: в среднем по республике днем воздух прогревается до +20 градусов тепла.
По данным белорусских метеорологов, в воскресенье, 28 мая, погода будет по-настоящему летней. В южных районах Беларуси днем воздух прогреется до +27 градусов тепла.
Ночью с субботы на воскресенье температура воздуха составит 6-12 градусов тепла.
Теплее всего в воскресенье будет в регионах Гомельской и Брестской областях. В Минске 28 мая ожидается порядка 25 градусов тепла.
На северо-востоке Беларуси ожидается порядка 17-21 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплее всего 28 мая будет в Гомельской и Брестской областях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии