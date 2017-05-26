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В 2050 году средний возраст выхода на пенсию будет 50 лет

27.05.2017 12:38 — Разное | Ежедневник  
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В 2050 году средний возраст выхода на пенсию будет 50 лет

К 2050 г. в развитых странах на пенсию можно будет выйти не раньше 70 лет. Это связано с тем, что средняя продолжительность жизни к тому моменту составит 100 лет.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума, пишут "Вести.Экономика". 

Речь идет в первую очередь о таких странах, как Великобритания, США, Япония и Канада. Согласно данным ВЭФ к 2050 г. количество людей в возрасте за 65 лет вырастет более чем в 3 раза до 2,1 млрд человек. И если сейчас на каждого пенсионера в среднем в мире приходится восемь работников, то в 2050 г. это соотношение сократится вдвое.

В докладе также говорится, что дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 г. достигнет 428 трлн долларов. Это в пять раз выше нынешнего мирового годового ВВП. Авторы пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста во многих странах представляется неизбежным. Они изучили перспективы шести развитых стран с наибольшими пенсионными проблемами. Это США, Великобритания, Япония, Нидерланды, Канада и Австралия. Ознакомились авторы доклада также с ситуацией в Китае и Индии, государствах с самой большой численностью населения.

Итак, в 2015 г. разрыв между пенсионными накоплениями и потребностями в выплатах в этих странах оценивался в 67 млрд долларов. К 2050 году с учетом инфляции и роста зарплат разрыв в расчете на душу населения составит 300 тыс долларов. В США дефицит увеличится с 28 трлн в 2015 г. до 137 трлн долларов, в Китае - с 11 трлн до 119 трлн долларов, в Индии - с 3 трлн до 85 трлн долларов.
 
 
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К 2050 г. в развитых странах на пенсию можно будет выйти не раньше 70 лет. Это связано с тем, что средняя продолжительность жизни к тому моменту составит 100 лет.

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