Рынок, торговый центр или интернет-магазин. Где белорусам дешевле одеваться

Ипэшники говорят , что цены на рынках снижены до невозможного — продавать дешевле нецелесообразно, так как работать придется в минус. Тем временем в торговых центрах открывается все больше масс-маркет- брендов , где и без сезонных распродаж можно найти вещи по демократичным ценам. А в интернет-магазинах, считается, в принципе должно быть дешевле, чем в офлайн-ритейле: не надо платить аренду и зарплату продавцам. FINANCE.TUT.BY прошелся по столичному рынку, посетил один из торговых центров и изучил цены в интернет-магазинах, чтобы выяснить, где дешевле одеваться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Для эксперимента мы сравнили стоимость небольшого комплекта одежды для мужчин (футболка, рубашка, пуловер, джинсы) и женщин (футболка, летнее платье, кардиган, джинсы). Сравниваемые вещи имеют одинаковый состав, примерно похожий внешний вид и произведены в одной из трех стран — Турции, Китае или Бангладеш. Мы сравнили цены на столичном Чижовском рынке, в магазинах торгового центра «Галерея» и в интернет-магазинах lamoda и wildberries. Стоит отметить, что мы не выбирали самые низкие цены, а стремились выяснить среднюю стоимость, которая встречается на вещи в данном сегменте чаще всего. Также не учитывались вещи, которые находятся на скидках.

Для мужчин: скидка, если торговаться, и очень разные цены на джинсы

Главное преимущество рынков — то, что здесь можно торговаться. Например, футболку с небольшим принтом (100%-ный хлопок), которая изначально стоила 22 рубля, продавец столичного Чижовского рынка с ходу был готов отдать за 20, а чуть поторговавшись, удалось снизить ценник до 18 рублей. Также на рынке мы выбираем клетчатую рубашку из 100%-ного хлопка, или, как говорят продавцы, «хэбэ», пуловер (70% хлопка, 30% вискозы) и прямые джинсы без «рванины» (98% хлопка, 2% эластана).

В торговом центре цены на футболки начинаются от 7 рублей. Это, правда, самые базовые модели и к тому же на распродажах. Модели с незатейливым принтом стоят в среднем 22 рубля. В одном из магазинов джинсы можно найти и за 35 рублей, однако это скорее исключение, чем правило. В целом цены в торговом центре выше, чем на рынке.

В интернет-магазинах многие вещи продаются с большой скидкой. Однако если сравнивать цены на неакционные товары, то пуловер здесь стоит меньше, чем на рынке, а рубашка — значительно дороже. Хотя все однозначно дешевле, чем в торговом центре.









Для женщин: летние платья и низкие цены онлайн

Цены на женские футболки (также 100%-ный хлопок) на рынке и в интернет-магазине приблизительно одинаковые, а в торговом центре — выше. Правда, на распродажах можно найти базовые модели дешевле.

Летнее цветастое платье из вискозы на рынке и в магазине стоит одинаково, а в интернет-магазине — на 10 рублей меньше. Также в интернете дешевле стоит женский кардиган (100%-ная вискоза). А вот цены на джинсы (98% хлопка, 2% эластана) самые низкие на рынке - 55 рублей, хотя модели с большим содержанием синтетических тканей можно найти и за 35−40 рублей.

Итог: мужчинам — на рынке, женщинам — в интернете

По нашим подсчетам, мужчинам дешевле всего одеваться на рынке. Стоимость вышеописанного комплекта — 143 рубля. Дороже всего вышло в торговом центре: разница почти 50 рублей.

Для женщин самый выгодный вариант — шопиться в интернет-магазинах, хотя разница между тремя вариантами: на рынке, в ТЦ или онлайн — не такая большая, как у мужчин, она варьируется в пределах 20 рублей.