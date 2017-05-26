В Горецком районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Фото Могилевского областного управления МЧС

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели деблокировали пострадавшую в ДТП с участием четырех автомобилей в Горецком районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии около д.Тимоховка поступило в Горецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям 26 мая в 13 часов.

Авария случилась на повороте на деревню Тимоховка на автодороге Р70 с участием легковых автомобилей "Ниссан Примера", "Волга 3110", "Фольксваген Гольф" и грузовика. В машине "Ниссан Примера" оказалась заблокированной девушка 1998 года рождения, находившаяся на заднем сидении. Сотрудники МЧС извлекли пассажирку, она госпитализирована.

В результате ДТП пострадали еще 4 человека, которые бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Горецкую центральную районную больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ Горецкого РОВД.-0-