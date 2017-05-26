В Горецком районе в столкновении четырех машин пострадали пять человек

Спасатели деблокировали пострадавшую в ДТП с участием четырех автомобилей в Горецком районе. В аварии также пострадали еще четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла днем 27 мая на дороге Р-70. При пока невыясненных обстоятельствах столкнулись Nissan Primera, «Волга-3110», Volkswagen Golf и грузовой автомобиль МАЗ-5516.

В результате ДТП на заднем кресле Nissan Оказалась заблокирована девушка. Спасатели смогли вытащить 19-летнюю девушку и передать ее медикам.



















Также в аварии, помимо девушки, пострадали еще четыре человека. Все они госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.