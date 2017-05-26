В Лиде мотоциклист влетел под VW Passat: мужчина умер в больнице

В Лиде водитель VW Passat не уступил дорогу двум мотоциклистам. Один из них влетел под машину и погиб. Об этом сообщает УГАИ Гродненского облисполкома.



Фото: УГАИ Гродненского облисполкома

Авария произошла 26 мая около 20.00. 34-летний водитель Volkswagen Passat на улице Качана в Лиде поворачивал налево и не уступил дорогу двигавшимся прямо во встречном направлении мотоциклистам.

«Увидев препятствие, оба мотоциклиста предприняли действия для экстренной остановки, однако это не спасло одного из них, который попал под автомобиль. На помощь мужчине бросились прохожие: они приподняли автомобиль с помощью домкратов и достали пострадавшего», — рассказали в ГАИ.

К сожалению, через час от полученных травм 41-летний лидчанин скончался в больнице.

До приезда оперативных служб прохожие потушили и загоревшиеся мотоциклы.

Второй мотоциклист, молодой человек 19 лет, двигавшийся левее и чуть позади, получил тяжелые травмы и госпитализирован.

В Volkswagen с водителем ехали дети, из них никто не пострадал.

В обстоятельствах происшествия разбирается следствие. По факту произошедших ДТП проводится проверка.