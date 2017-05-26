На третьем в нынешнем сезоне этапе престижных международных соревнований «Бриллиантовая лига», который прошел в городе Юджин (США, Орегон), белорусская легкоатлетка в лучшей попытке отправила копье на отметку 66,30 метров и стала победительницей турнира, сообщает официальный сайт БФЛА.



Татьяна Холодович. Фото: Kirby Lee, www.diamondleague.com

Второе место заняла китаянка Шинь Лю, показавшая результат 65,21 метра. Третья — Сара Колак из Хорватии, отправившая снаряд на 64,64.

Победная попытка Татьяны Холодович в Юджине лишь на 4 сантиметра уступает результату (66,34), который в прошлом году на чемпионате Европы принес белоруской спортсменке титул чемпионки и стал национальным рекордом Беларуси. В мировом рейтинге сезона белоруска занимает третью строку, уступая турчанке Эде Тугсуз (67,21) и Шинь Лю, которая на соревнованиях в японском Кавасаки отправила копье на отметку 66,47 метра.

В первый день соревнований в Юджине определились победительницы еще в трех видах программы. На дистанции 5000 метров первенствовала чемпионка мира Гензебе Дибаба, преодолевшая дистанцию за 14.25,22. Второй здесь финишировала кенийка Лилиан Ренгерук — 14.36,80. Третья — Сифан Хассан из Нидерландов — 14.41,24.

На дистанции 3000 метров стипль-чеза впереди оказался кенийский дуэт Селлифин Чеспол (8.58,78) и Беатрис Чепкох (9.00.70). При этом результат Чеспол стал лучшим в мире в нынешнем сезоне. Третьей финишировала Рут Джебет из Бахрейна — 9.03,52.

В прыжках в длину у женщин победа досталась американке Бритни Риз, которая оказалась единственной, кому покорилась отметка в 7 метров — 7,01 (лучший результат сезона в мире). Второй результат у Тианы Бартолетты из США — 6,83, третий — у британки Лорен Юген — 6,78.

На соревнованиях в Юджине также выступят Марина Арзамасова, которая будет сражаться с Кастер Семеней, Маргарет Вамбуй, Хабитам Алемы и другими на дистанции 800 метров, и Алина Талай, которая выйдет на старт дистанции 100 метров с барьерами.