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Лидеры G7 готовы усилить санкции в отношении России "если потребуется"
27.05.2017 17:14 — Разное | Ежедневник
На саммите стран G7 в Италии принята итоговая декларация. Один из разделов в ней посвящен санкционной политике в отношении России.В документе лидеры подчеркивают, что антироссийские санкции четко увязаны с выполнением минских соглашений. Однако при необходимости лидеры стран «Большой семерки» готовы ужесточить их, «если потребуется», пишет
«Напомним, что срок действия санкций четко увязан с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских соглашений и уважением
суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в отношении России, если этого потребуют ее действия», — говорится в итоговой декларации.
Саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады, проходил 26-27 мая на Сицилии. Незадолго до принятия итоговой декларации Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах саммита сообщал, что у лидеров «Большой семерки» нет общего мнения в вопросах, касающихся России.
Собеседник агентства отмечал, что до публикации итогового коммюнике остаются считанные часы, а участники саммита еще не решили, будет ли в заявлении содержаться пункт о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России.
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На саммите стран G7 в Италии принята итоговая декларация. Один из разделов в ней посвящен санкционной политике в отношении России.
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