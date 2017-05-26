Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич перед «Забегом тысячи сердец» рассказал о том, много ли внимания будет уделено хоккею на предстоящем олимпийском собрании , прокомментировал наказ Лукашенко о сокращении легионеров в минском «Динамо» и сообщил, в каких странах белорусы будут заимствовать передовые методики при реформировании отечественного хоккея.



Андрей Асташевич. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

— Вскоре состоится олимпийское собрание, будет ли на нем уделено время теме хоккея? Может быть, есть какой-то план перемен в этой сфере?

— Вы не путайте олимпийское собрание с мероприятием, посвященным хоккею. На олимпийском собрании есть определенный список вопросов, которые должны обсуждаться. Хоккей у нас был обсужден у главы государства . По тем моментам, на которых он акцентировал внимание, сейчас работают специалисты. И я думаю, будет сформирована система, которой надо придерживаться и развивать.

— Приняли ли какое-то решение по поводу легионеров?

— Вчера было много озвучено по этому вопросу. Я думаю, вы слышали слова главы государства. Придерживаемся этой формулы.

— То есть будет три человека все-таки?

— Я думаю, это будет постепенно, подойдем к этому.

— Александр Лукашенко сообщил , что вы ездили в Канаду…

— У нас специалисты ездили в разные страны: Швецию, Финляндию, Швейцарию, и в Канаду, и в Америку. Собран опыт разных стран. Это не значит, что на примере одной моей поездки сформирован тот пул вопросов, который озвучил глава государства. Эта система формируется на основании передовых методик, начиная от Швеции и заканчивая той же школой в Советском Союзе.



Фото: БЕЛТА

Напомним, 26 мая на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» Александр Лукашенко сказал , что хоккейному клубу «Динамо-Минск» хватит трех легионеров.

Днем ранее на совещании по развитию хоккея в стране президент проинформировал о заработках хоккеистов в Канаде , куда по его поручению ездил Андрей Асташевич.

— Сколько там получают зарплаты? Ничего! Если чуть-чуть начал играть — то тебе 500 долларов дадут. 500! В Канаде! Это ничто! А клубам уровня Захарова там долларов, наверное, 700 дадут. Не больше! А уже когда ты поднялся, в НХЛ играешь и прочее — там по заслугам контракты заключают. А у нас: клюшку в руки взял — давай зарплату! Тебе дали лед — ты должен платить!, — сказал Лукашенко.