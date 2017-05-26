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Первый вице-президент НОК прокомментировал наказ Лукашенко о сокращении легионеров в "Динамо"
Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич перед «Забегом тысячи сердец» рассказал о том, много ли внимания будет уделено хоккею на предстоящем
— Вскоре состоится олимпийское собрание, будет ли на нем уделено время теме хоккея? Может быть, есть какой-то план перемен в этой сфере?
— Вы не путайте олимпийское собрание с мероприятием, посвященным хоккею. На олимпийском собрании есть определенный список вопросов, которые должны обсуждаться. Хоккей у нас
— Приняли ли какое-то решение по поводу легионеров?
— Вчера было много озвучено по этому вопросу. Я думаю, вы слышали слова главы государства. Придерживаемся этой формулы.
— То есть будет три человека все-таки?
— Я думаю, это будет постепенно, подойдем к этому.
— Александр Лукашенко
— У нас специалисты ездили в разные страны: Швецию, Финляндию, Швейцарию, и в Канаду, и в Америку. Собран опыт разных стран. Это не значит, что на примере одной моей поездки сформирован тот пул вопросов, который озвучил глава государства. Эта система формируется на основании передовых методик, начиная от Швеции и заканчивая той же школой в Советском Союзе.
Напомним, 26 мая на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» Александр Лукашенко
Днем ранее на совещании по развитию хоккея в стране президент
— Сколько там получают зарплаты? Ничего! Если чуть-чуть начал играть — то тебе 500 долларов дадут. 500! В Канаде! Это ничто! А клубам уровня Захарова там долларов, наверное, 700 дадут. Не больше! А уже когда ты поднялся, в НХЛ играешь и прочее — там по заслугам контракты заключают. А у нас: клюшку в руки взял — давай зарплату! Тебе дали лед — ты должен платить!, —
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Андрей Асташевич прокомментировал наказ Лукашенко о сокращении легионеров в минском "Динамо" и сообщил, в каких странах белорусы будут заимствовать передовые...
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