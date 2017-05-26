Легковушка в Лиде не разъехалась с мотоциклами, один человек погиб

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист в Лиде погиб в ДТП с автомобилем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 26 мая около 20.00, участниками стали два мотоциклиста и водитель автомобиля "Фольксваген". Автомобилист поворачивал налево и не уступил дорогу двигавшимся прямо во встречном направлении мотоциклистам. Оба мотоциклиста предприняли попытку для экстренной остановки, однако один из них попал под автомобиль.

Мужчине помогли прохожие: они приподняли автомобиль с помощью домкратов и достали пострадавшего. От полученных травм лидчанин 1976 года рождения скончался в больнице.

До приезда оперативных служб прохожие потушили загоревшиеся мотоциклы. Второй мотоциклист (1996 года рождения) получил тяжелые травмы и госпитализирован. В "Фольксвагене" с водителем ехали дети, из них никто не пострадал.

Несколькими часами ранее в Лиде произошло еще одно смертельное ДТП. Управлявший легковым автомобилем лидчанин 1965 года рождения по не установленной пока причине выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на 65-летнюю женщину на велосипеде, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался. В обстоятельствах происшествия разбирается следствие.

По факту произошедших ДТП проводится проверка.-0-