Андрей Фурсов о смерти Бжезинского: змея пережила свой яд /

Умер Збигнев Бжезинский, который являлся заметной политической фигурой и ярким представителем американского истеблишмента. О его роли в развале СССР и политическом образе мы побеседовали с директором Института системно-стратегического анализа, академиком Международной академии наук (International Academy of Science), историком, публицистом Андреем Фурсовым.

"Не стоит преувеличивать роль Бжезинского в развале СССР. Разрушение Советского Союза было результатом взаимодействия двух сил — части советской номенклатуры, которая решила превратиться в собственников, и определенной части мирового правящего класса, по отношению к которой Бжезинский был одной из игровых фигур, которую двигали по доске, но ни в коем случае не хозяином игры, не игроком, а фигурой, или помощником игрока. Среди его практических заслуг перед "буржуинством" — участие в создании наднациональных структур типа Римского клуба или Трехсторонней комиссии. Это участие в заманивании СССР в афганскую ловушку и установление отношений между США и Китаем в конце 70-х, начале 80-х годов", — считает Фурсов.

По мнению эксперта, если сравнивать Бжезинского с Киссинджером, то все преимущества на стороне Киссинджера, вот он был значительно ближе к позиции "игрока".

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