Польская улыбка на браславских парусах

Sputnik побывал в субботу в Браславе на открытии детской парусной школы.

В 30-х годах прошлого века белорусы ездили на озеро Дривяты, чтобы поучаствовать в парусных регатах. В Браславе были построены три пристани, к которым причаливали парусники, лодки и байдарки. Война прервала традицию.

Яхтинг на Браславских озерах по-настоящему начали возрождать лишь в наши дни. И чтобы белые паруса снова появились над водной гладью, понадобилась помощь.

Парусная школа в Браславе будет работать благодаря польским дипломатам. В рамках проекта "Польская дапамога" были закуплены яхты класса "Оптимист", оборудован причал и пантон, построен эллинг с учебным классом.

"Это один из ста проектов польской дипмисии, реализованных в Беларуси за 10 лет в рамках программы малых грантов. Но, наверное, самый крупный и серьезный", — сказал на открытии парусной школы Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик.

"База есть, теперь надо тренироваться и соревноваться", — в свою очередь с благодарностью отметил директор Республиканского центра олимпийской подготовки парусного спорта Дмитрий Толкачев.

Смотрите на видео Sputnik как полтора десятка браславских ребятишек в яркой форме и спасательных жилетах впервые пробуют выйти на воду при сильном ветре и глазах многочисленной публики, включая губернатора Витебской области Николая Шерстнева, городских властей и польских дипломатов. На белых парусах браславских оптимистов хорошо видна польская улыбка — так выглядит логотип проекта "Польская дапамога".