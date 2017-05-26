|
Польская улыбка на браславских парусах
27.05.2017 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Sputnik побывал в субботу в Браславе на открытии детской парусной школы.
В 30-х годах прошлого века белорусы ездили на озеро Дривяты, чтобы поучаствовать в парусных регатах. В Браславе были построены три пристани, к которым причаливали парусники, лодки и байдарки. Война прервала традицию.
Яхтинг на Браславских озерах по-настоящему начали возрождать лишь в наши дни. И чтобы белые паруса снова появились над водной гладью, понадобилась помощь.
Парусная школа в Браславе будет работать благодаря польским дипломатам. В рамках проекта "Польская дапамога" были закуплены яхты класса "Оптимист", оборудован причал и пантон, построен эллинг с учебным классом.
"Это один из ста проектов польской дипмисии, реализованных в Беларуси за 10 лет в рамках программы малых грантов. Но, наверное, самый крупный и серьезный", — сказал на открытии парусной школы Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик.
"База есть, теперь надо тренироваться и соревноваться", — в свою очередь с благодарностью отметил директор Республиканского центра олимпийской подготовки парусного спорта Дмитрий Толкачев.
Смотрите на видео Sputnik как полтора десятка браславских ребятишек в яркой форме и спасательных жилетах впервые пробуют выйти на воду при сильном ветре и глазах многочисленной публики, включая губернатора Витебской области Николая Шерстнева, городских властей и польских дипломатов. На белых парусах браславских оптимистов хорошо видна польская улыбка — так выглядит логотип проекта "Польская дапамога".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
90 лет и 90 тысяч евро понадобилось для того, чтобы белые паруса опять появились на Браславских озерах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии