|
Фестиваль Minsk Street Gamez: улицы и спорт
27.05.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Minsk Street Gamez — международный фестиваль уличной культуры и спорта, который проходит в белорусской столице уже пять лет. В 2017-м форум собрал любителей уличного спорта 27 и 28 мая на площадках у "Минск-Арены" и в парке на улице Столетова.
© Sputnik / Елена Васильева
Среди дисциплин в рамках фестиваля Minsk Street Gamez — паркур, воркаут, стритбол, футбольный фристайл, панна, скейтборд, самокат и ряд иных уличных активностей.
Приехали участвовать в минском форуме спортсмены не только из Беларуси, но и некоторых зарубежных стран, а судьями выступают гости из Франции, Финляндии, Германии, России и не только.
Смотрите фотографии первого дня Minsk Street Gamez-2017. Второй день соревнований состоится с 12:00 до 18:00 на площадке конькобежного стадиона в "Минск-Арене".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования по паркуру, воркауту, стритболу и другим уличным видам спорта проходят в этот уик-энд в Минске. Смотрите фотографии c фестиваля Minsk Street Gamez.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии