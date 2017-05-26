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Фестиваль Minsk Street Gamez: улицы и спорт

27.05.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Minsk Street Gamez — международный фестиваль уличной культуры и спорта, который проходит в белорусской столице уже пять лет. В 2017-м форум собрал любителей уличного спорта 27 и 28 мая на площадках у "Минск-Арены" и в парке на улице Столетова.

Фестиваль Minsk Street Gamez: улицы и спорт
© Sputnik / Елена Васильева
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Среди дисциплин в рамках фестиваля Minsk Street Gamez — паркур, воркаут, стритбол, футбольный фристайл, панна, скейтборд, самокат и ряд иных уличных активностей.

Приехали участвовать в минском форуме спортсмены не только из Беларуси, но и некоторых зарубежных стран, а судьями выступают гости из Франции, Финляндии, Германии, России и не только.

Смотрите фотографии первого дня Minsk Street Gamez-2017. Второй день соревнований состоится с 12:00 до 18:00 на площадке конькобежного стадиона в "Минск-Арене".

 
Теги: Минск
 
 
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Соревнования по паркуру, воркауту, стритболу и другим уличным видам спорта проходят в этот уик-энд в Минске. Смотрите фотографии c фестиваля Minsk Street Gamez.

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