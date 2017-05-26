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В ночь с субботы на воскресенье карточки некоторых банков могут работать с перебоями

27.05.2017 18:58 — Разное | Tut.by  
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Банковский процессинговый центр 28 мая с 2.00 до 5.00 будет проводить профилактические работы в системе электроснабжения предприятия.
В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек некоторых банков.

Фото: Reuters

Проблемы могут возникнуть с карточками банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр».

 
 
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Банковский процессинговый центр 28 мая с 2.00 до 5.00 будет проводить профилактические работы в системе электроснабжения предприятия.

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